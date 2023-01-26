По данным ВОЗ, прививки спасли больше жизней, чем какое-либо другое медицинское изобретение. Только с 2000 по 2019 год 37 миллионов людей не погибли от болезней, которые можно предотвратить прививками. А быстрая разработка вакцины от коронавируса позволила спасти за 2021 год около 19,8 миллиона жизней. Несмотря на все эти данные, вокруг вакцинации существует множество заблуждений и страхов. «Холод» разбирает самые частые из них.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Вакцинация нужна только детям

Большинство из необходимых прививок ставят в детском возрасте, но взрослым нужна как ревакцинация, так и вакцинация (например, вирус ветряной оспы может активизироваться в старшем возрасте и вызвать опоясывающий лишай, если человек когда-то болел ветрянкой). Поэтому после 18 лет стоит перепроверить записи о своих прививках и сделать недостающие. Это рекомендуют многие медицинские организации, например, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Стандартный список прививок для взрослого: ежегодная вакцинация от гриппа, ревакцинация от столбняка и дифтерии каждые 10 лет, и минимум одна ревакцинация от коклюша.

Защититься можно и от болезней, вакцины от которых появились не так давно:

— Если вы не болели ветрянкой — стоит сделать прививку. Во-первых, если кто-то из вашего окружения заболеет, с вероятностью 90% вы тоже заразитесь. Во-вторых, симптомы ветрянки крайне неприятны, а у взрослых она может протекать тяжелее, чем у детей, и быть опасна для плода и матери при беременности.

— Можно защититься от штаммов вируса папилломы человека, которые вызывают рак шейки матки (ВПЧ ответственен за 95% всех случаев этой болезни), рак полового члена, ануса, ротоглотки, вульвы и влагалища. Хоть эффективнее всего привиться до начала сексуальной жизни, это можно сделать после консультации с врачом вплоть до 45 лет, особенно если вы входите в группу риска (например, часто меняете партнеров или занимаетесь анальным сексом).

— В России есть территории, где распространен клещевой энцефалит, который вызывает воспаление головного мозга. Их жителям или тем, кто часто туда ездит, стоит привиться от этой болезни, а после ревакцинироваться каждые три года.

— От менингококковой инфекции рекомендуется вакцинироваться малознакомым людям, которые живут вместе на небольшой площади: например, призывникам или студентам. По данным CDC, риск заразиться этой бактерией у студентов выше, если сравнивать их с подростками, не посещающими университет или не живущими в общежитии. То же самое можно сказать и про новобранцев.

— Можно привиться от гепатита А, хоть прививка и не входит в плановый календарь вакцинации в России (в нем определены сроки и типы болезней, от которых можно привиться бесплатно по ОМС). Например, CDC признают Россию страной с повышенным риском распространения гепатита А и рекомендуют людям перед поездками в нее сделать прививку.

— Еще стоит не забывать про самую свежую вакцину — от коронавируса.

— После 50–60 лет рекомендуется привиться от пневмококковой инфекции, которая может вызвать пневмонию, и по возможности от опоясывающего лишая (сделать это можно лишь в других странах, например, в ЕС). У людей старшего возраста возрастает риск как развития этих болезней, так и осложнений, с ними связанных.

Некоторые болезни настолько редки, что нет смысла от них прививаться

Может показаться, что отдельные заболевания практически исчезли. Но так остается до того момента, пока большой процент людей от них вакцинирован. Как только в обществе появляются «слабые места» — возникают вспышки болезней, распространение которых контролировалось вакцинами. Так, в маленьком островном государстве Самоа в 2018 году началась антипрививочная кампания из-за смерти двух детей, которую в обществе связали с их прививкой от кори. Позже выяснилось, что гибель детей произошла из-за ошибки медсестр, но доверие к вакцине было подорвано. Из-за массовых отказов от вакцинации уже в октябре 2019 года на острове началась эпидемия кори. В итоге корью заразилось более пяти тысяч человек кори и умерло более 80. Власти вынуждены были объявить чрезвычайное положение и запустить принудительную вакцинацию.

Да, некоторые болезни практически исчезли, как это произошло с натуральной оспой. Следующим может стать дикий полиовирус, который вызывает полиомиелит: с 1988 года количество зараженных этой болезнью уменьшилось на 99%. Но это не позволяет исключить из календаря вакцинации прививку против полиомиелита. Кроме личной защиты от болезни, у прививок есть большая общественная значимость. Каждый вакцинированный человек позволяет создать безопасное пространство для людей, которые не могут защититься по серьезным противопоказаниям. Ученые называют это коллективным иммунитетом.

Вакцинироваться при беременности точно нельзя

Да, все живые вакцины — против кори, краснухи, ветряной оспы — противопоказаны при беременности. Дело в том, что при их разработке производители видоизменяют (ослабляют) вирус или бактерию и при такой технологии существует риск передать плоду заболевание, которое должна предотвращать прививка. Прививаться живыми вакцинами можно перед беременностью, если у женщины их не было или титр антител к этим болезням в крови очень низкий.

Но некоторые вакцины рекомендуется делать во время беременности, чтобы передать антитела и защиту ребенку. К ним относятся прививка от коклюша, против гриппа и против коронавируса. Вакцинацию специально проводят ближе к концу беременности, чтобы в крови образовалось максимальное количество антител и было больше шанса передать их ребенку.

При наличии серьезных показаний — укуса дикого животного и подозрении на бешенство, вспышек гепатита А или менингококковой инфекции (с высоким риском заразиться именно для беременной) — врачи могут предложить нужные неживые вакцины.

Неживые (инактивированные) вакцины — это препараты, в которых вирус находится как бы в «разобранном» состоянии (обычно вакцина содержит антигены вируса). Это значит, что при вакцинации передать болезнь невозможно.

Риск негативных последствий от болезней здесь намного выше, чем от вакцин, тем более что неживые вакцины считаются безопасными для беременных, просто некоторые из них не исследовались специально на этой группе (но у врачей набирается много данных о безопасности уже после регистрации вакцин).

Вакцины российского производства — плохие

Это заблуждение часто встречается среди родителей, что приводит к «дырам» в календаре вакцинации детей и отсутствию защиты от некоторых болезней.

Вакцины — одни из самых проверенных медицинских препаратов, большинство российских не исключение. Эффективность прививки легко проверить по титру антител в крови (это можно сделать в лабораториях практически для любого заболевания). Кроме того, в России, особенно из-за санкций, могут возникать задержки с поставками некоторых иностранных вакцин. Воспользоваться российской альтернативой часто становится единственной возможностью не выпасть из графика вакцинации. Еще один плюс — большинство отечественных прививок можно сделать бесплатно в поликлиниках даже взрослым, если для этого есть показания (например, вакцина стоит в плановом календаре вакцинации и у человека нет от нет защиты).

К минусам можно отнести то, что некоторые иностранные вакцины комбинируют в «одном шприце» больше компонентов. Например, отечественная АКДС защищает сразу от коклюша, столбняка и дифтерии. Но иностранный Пентаксим содержит еще больше компонентов: к вышеперечисленным добавляется защита от полиомиелита и гемофильной инфекции. Это удобнее и чуть проще для ребенка: легче сделать один укол, чем три.

Вакцины вызывают бесплодие, рак или саму болезнь, от которой их создали

Есть заблуждения, которые можно выделить в одну группу — это мнимая опасность вакцин для человека и домыслы, которые распространяются в разных обществах без каких-либо доказательств. Иногда их популяризации помогают плохие научные статьи. Например, миф о бесплодии от вакцины против ВПЧ возник из-за некачественного исследования от профессора по экономике из США, в котором изучалась вероятность забеременеть после прививки у американок от 25 до 29 лет. Массовая вакцинация от ВПЧ была запущена в США в 2006 году и совпала с трендом на сокращение рождаемости, а авторы исследования связали два этих события. То, что на общество влияет множество других факторов вроде изменения экономики, роста образования и прочего, никто не учитывал. Исследование отозвали из научного журнала из-за ошибок в методологии и интерпретации данных, но иррациональный страх в обществе остался.

Конечно, как у любого другого препарата, у вакцин есть риск развития побочных эффектов, но обычно они локальные (боль на месте укола, которая проходит в течение пары дней, небольшое повышение температуры). Серьезные побочные эффекты случаются редко. Например, анафилаксия — сильная аллергическая реакция — бывает примерно у одного из миллиона вакцинированных. Она проявляется практически сразу же после введения препарата. Именно поэтому после вакцинации человека просят как минимум полчаса посидеть в клинике. У врачей там есть все средства, чтобы купировать это состояние, если оно вдруг начнется.

Кроме этого, с любым побочным проявлением после вакцинации человек может обратиться к врачу, которому нужно будет разобраться, связано ли самочувствие непосредственно с вакциной или нет. В США для этого есть программа VAERS, которая собирает отчеты от медсестер, родителей и людей, которые решили оставить информацию о побочных эффектах после иммунизации. Это помогает дополнительно оценить безопасность вакцин, быстрее найти редкие побочные эффекты и контролировать уже известные осложнения и реакции. Например, сейчас благодаря работе таких программ можно быстрее изучить новые вакцины от коронавируса.

Путаница между причиной и следствием вызывает у людей заблуждение, что вакцинация может стать причиной болезни, против которой она направлена. Обычно так говорят про вакцину от гриппа. Ее нужно делать каждый год в осенний период, после которого часто возникают вспышки ОРВИ. Большой процент людей простужается, и кто-то начинает думать, что именно прививка вызвала эту болезнь. На самом деле, вакцины от гриппа, которые используют в России, — неживые (инактивированные). Это значит, как мы упоминали выше, вирус в них находится как бы в «разобранном» состоянии и не может быть заразным.

Если говорить про живые вакцины, то вакцинированный после них не может заболеть, но у него могут проявиться побочные эффекты вроде легкой сыпи после прививки от ветрянки. Но это не означает, что человек начал болеть ветряной оспой, хотя кому-то так может показаться.

Преимущества вакцинации значительно превосходят ее риски. Например, столбняк может вызывать сильнейшие боли, судороги и тромбозы. Корь иногда приводит к энцефалиту (инфекции головного мозга) и слепоте. А какие-то болезни заканчиваются даже смертельным исходом.