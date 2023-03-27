Россия разместит в Беларуси ядерное оружие, а в сети появилась запись, на которой Иосиф Пригожин критикует войну. Главные новости выходных

Путин заявил о планах разместить в Беларуси ядерное оружие

Владимир Путин заявил, что 1 июля в Беларуси завершится строительство хранилища для российского тактического ядерного оружия, при этом контролировать его будет только Россия.

По словам Путина, поводом для такого решения якобы стало заявление замминистра обороны Великобритании о том, что «они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном». Путин также сообщил, что Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала такой шаг нарушением конституции страны и добавила, что это противоречит воле белорусского народа.

В Пентагоне при этом отметили, что не видят никаких признаков готовности Путина применить свое ядерное оружие.

В интернете появилась запись разговора Иосифа Пригожина и миллиардера Фархада Ахмедова. В ней они критикуют Путина и войну

Запись разговора, на котором, как утверждается, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и миллиардер Фархад Ахмедов обсуждают войну в Украине и санкции, а также критикуют российскую элиту, был опубликован в группе «Мы с Украины» в фейсбуке 11 марта. Кто перехватил этот диалог, не сообщается.

Запись длится 35 минут. На ней голос Пригожина говорит: «Они объединились: Игорь Иванович, Сергей Викторович и Золотов. Они обвиняют во всем Шойгу. Называют его долбоебом — за глаза, естественно. У них задача его снести, блядь. Но сейчас они этого не делают, накопительный момент».

Голос Фархада Ахмедова отвечает: «Страну они просрали. Вопрос в том, что будет после них? И как будет? Пойдет, блядь, с одной стороны “кадыровцы“, “пригожинцы“, будут опричники. Будет, блядь, там “махновщина“. … Они нас проебали, наших детей, их будущее, их судьбу, блядь. Понимаешь?».

Иосиф Пригожин выложил обращение в своем телеграм-канале с заявлением, что опубликованный разговор — фейк, добавив, что «нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу». В своем интервью «Фонтанке» он сообщил, что «какие-то моменты» из записи «настоящие», но именно этого разговора с критикой Путина он «не помнит», хотя с Ахмедовым общался «неоднократно».

Против Константина Сонина возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию

На экономиста и бывшего проректора Высшей школы экономики Константина Сонина завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию (часть 1 статьи 207.3 УК).

С августа 2013-го по декабрь 2014-го Константин Сонин был проректором Высшей школы экономики, а с 2015 года и до сих пор Сонин работает в Школе государственной политики Чикагского университета. В 2022 году он уехал из России.

На москвича завели уголовное дело за участие в уличном опросе

Против 37-летнего жителя Москвы, вероятно, возбудили уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию после того, как он принял участие в уличном опросе «Радио Свобода».

По данным Baza, москвича зовут Юрий Коховец. Летом 2022 года он дал интервью в рамках уличного опроса, в котором высказался о войне в Украине и упомянул события в Буче. В ролике, который был опубликован 11 июля, имена участников не называли.

В Словении по подозрению в шпионаже арестовали семейную пару из России

В Любляне арестовали супругов, которые под видом граждан Аргентины работали на российскую службу внешней разведки.

Мария Майер и Людвиг Гиш с двумя маленькими детьми поселились в Словении в 2017 году. Они рассказывали друзьям, что из-за высокого уровня преступности в Аргентине решили переехать в Европу.

Соседи называли их обычной милой парой, и часто слышали, как их дети играли в саду и говорили по-испански.

Пару арестовали в декабре 2022 года, а детей забрала служба опеки. Полиция провела обыск в их офисе и обнаружила там «огромную» сумму наличных денег, на подсчет которой ушло несколько часов.

Министр иностранных дел Словении заявила, что супруги на самом деле были гражданами России, а не Аргентины, хотя у обоих были аргентинские документы.

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