«Начать, не закончить, обосраться»: в интернете появилась запись разговора продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера Ахмедова о войне и Путине. Пригожин назвал диалог фейком

Запись разговора, на котором, как утверждается, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и миллиардер Фархад Ахмедов обсуждают войну в Украине и санкции, а также критикуют российскую элиту, был опубликован в группе «Мы с Украины» в фейсбуке 11 марта. Кто перехватил этот диалог, не сообщается. Когда была сделана запись, также неясно. Украинский «5 канал», который обратил внимание на эту публикацию, предполагает, что диалог состоялся в начале 2023 года.

Опубликованный разговор длится 35 минут. Во время него на заднем фоне также слышен голос женщины, к которой Пригожин время от времени обращается как к Лере.

«Они объединились: Игорь Иванович, Сергей Викторович и Золотов. Они обвиняют во всем Шойгу. Называют его долбоебом — за глаза, естественно. У них задача его снести, блядь. Но сейчас они этого не делают, накопительный момент», — говорит голос Иосифа Пригожина.

Голос Фархада Ахмедова соглашается: «Идет междоусобица, борьба за власть». Далее он сетует: «Все сектора обосрали. Он говорил, что все ничего, главное — армия. А оказалось, что и армии тоже нет. … Страну они просрали. Вопрос в том, что будет после них? И как будет? Пойдет, блядь, с одной стороны “кадыровцы“, “пригожинцы“, будут опричники. Будет, блядь, там “махновщина“. … Они нас проебали, наших детей, их будущее, их судьбу, блядь. Понимаешь?».

«Не, Фархад, то, что они страну проебали, в этом даже можешь не сомневаться, блядь», — отвечает голос Пригожина.

Далее собеседники обсуждают Владимира Путина и его решение начать войну в Украине. «Начать, не закончить, обосраться. Зачем начинать было?», — задается вопросом человек с голосом Фархада Ахмедова.

«Даже если он нажмет на кнопку, блядь, будущего в этом раскладе у целой нации нихуя нет. Он нас всех выебал в рот», — говорит голос Пригожина.

«Столько лет… 22 года! … Отняли у страны будущее. … Ему все похую. И народ ему похую. Он сатана, блядь. Пустышка. Закомплексован и этот, и второй. Лилипуты, блядь. … Как все это разгребывать потом? Фашизм будет там, военная диктатура. Увидишь. Вот этим все кончится», — говорит, предположительно, Ахмедов.

Собеседники также осуждают сам факт войны: «Каждый день эта война сколько стоит? Сколько невинных людей, блядь, там страдает? Сколько крови пролито? Брат на брата. За что? Жили себе, блядь, прекрасно. Неосвоенные края, земли у нас по всей России, блядь, 86 субъектов. Бери и делай, нахуй, создавай условия. Пусть народ работает, зарабатывает, живет, процветает. Благополучие, благоденствие. Нет, блядь, нам угроза внешняя! Все они, нахуй, вступили в НАТО. Все по кругу, блядь. И они там у границы нахуй, и стреляют еще. Вот его дальновидная политика, блядь», — возмущается человек с голосом Ахмедова.

Также миллиардер рассказывает, как он пытается оспорить введенные против него санкции, но безуспешно: «Я вчера отправил им апелляцию, что мне незаконно ввели. А если они не соглашаются, я подаю в суд на них. Но суд может год, два идти. … Они пишут, что я близкий друг Путина. Я говорю, еб вашу мать. Я Путина видел последний раз в 2008 году, блядь, живой, нахуй. Я в 12-ом году продал блядь, после 12-летней войны с Газпромом, уехал из России. У меня отняли бизнес. Все есть в медиа. Нет, все преподано по-другому, и хуй чего докажешь, блядь».

Он также пожаловался, что не может тратить деньги со своей карты, держать валютные счета и заниматься инвестициями. По словам человека с голосом Ахмедова, он также не может пользоваться своей яхтой.

Ахмедов советует Пригожину продать недвижимость в Лондоне, если есть хотя бы небольшая вероятность, что против того введут санкции: «Про нас им все известно. Хорошего нихуя не известно. Только хуевое. Они будут копаться в твоем грязном белье. … И дальше будешь с ними возиться и так далее. Швейцарию можешь не продавать, Лондон продавай точно».

Голос Пригожина отвечает, что купил недвижимость в Лондоне законно: взял ее в кредит, который уже выплатил. Ахмедов возражает, что это не имеет значения.

Под конец записи голос музыкального продюсера предполагает, что Россия все-таки может выиграть войну в Украине. Голос Ахмедова не соглашается: «Я не знаю, как ее можно выиграть. Я же слежу, читаю. Я же не идиот. Я смотрю фильм «Освобождение». Люди шли и амбразуры закрывали грудью, блядь, потому что они шли за освобождение своей страны от ига немецко-фашистского, от захватчиков, блин. А тут-то, понимаешь, вымышлено. Тут-то зеков забирает, тут-то платных набирает».

«Кто знал, что он, блядь, не подумавши решит такое ... Он всех подставил. … Похоронил весь русский народ, блядь, нахуй. И надолго, блядь. Когда мы от этого отмоемся? Это братоубийственная война», — заключает Ахмедов.

После публикации разговора Иосиф Пригожин записал видео, на котором назвал этот диалог фейком, созданным с помощью нейросетей. Ахмедов никак не комментировал запись.

Источник: «Мы с Украины», «5 канал», Иосиф Пригожин

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