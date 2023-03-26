В Словении по подозрению в шпионаже арестовали семейную пару из России

В Любляне арестовали супругов, которые под видом граждан Аргентины работали на российскую службу внешней разведки. Об этом сообщает The Guardian.

Мария Майер и Людвиг Гиш с двумя маленькими детьми поселились в Словении в 2017 году. Пара рассказывала друзьям, что из-за высокого уровня преступности в Аргентине они решили переехать в Европу. Майер открыла собственную онлайн-галерею, а Гиш запустил айти-стартап.

Соседи называли их обычной милой парой, и часто слышали, как их дети играли в саду и говорили по-испански. Майер и Гиш общались с окружающими на английском, ссылаясь на сложности с освоением словенского языка из-за особенностей фонетики.

В декабре 2022-го в их дом в пригороде Любляны ворвались силовики. Детей забрала служба опеки, а семейную пару арестовали. Полиция провела обыск в их офисе и обнаружила там «огромную» сумму наличных денег, на подсчет которой ушло несколько часов.

Министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила, что супруги на самом деле были гражданами России, а не Аргентины, хотя у обоих были аргентинские документы.

«Подозреваемые являются сотрудниками службы иностранной разведки, которые использовали незаконно полученные иностранные документы, удостоверяющие личность, чтобы жить и работать в Словении под фальшивыми именами и тайно собирать информацию», — цитирует The Guardian местного полицейского.

Источник издания отмечает, что сейчас европейские страны ведут с Москвой неофициальные переговоры о возможном обмене супругов на граждан ЕС, арестованных в России.

Майер и Гиш могут быть частью большой сети российской СВР, добавляет The Guardian. Вскоре после их ареста Афины и Рио-де-Жанейро покинули гречанка и бразилец, которых власти Греции и Бразилии также подозревают в шпионаже в пользу России.

Источник: The Guardian

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