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«Адвоката я не искал еще — мне кажется, в нашей стране можно этого не делать — итог уже ясен». На москвича завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию из-за участия в уличном опросе «Радио Свобода»

17:05 • 25.03.2023

Против 37-летнего жителя Москвы, вероятно, возбудили уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию после того, как он принял участие в уличном опросе «Радио Свобода». 

По данным Baza, москвича зовут Юрий Коховец. Летом 2022 года он дал интервью в рамках уличного опроса, в котором высказался о войне в Украине и упомянул события в Буче. В ролике, который был опубликован 11 июля, имена участников стрит-тока не называются. Прохожих тогда спрашивали о том, необходима ли отношениям России и НАТО разрядка. 

«Наше правительство говорило, что оно хочет с националистами бороться, но бомбит торговые центры, в Буче — мирных жителей. Наши военные из Бурятии, Дагестана расстреливали [мирных жителей] вообще без причин. И у людей появляется ненависть ко всему этому делу.  <﻿…﻿> У нас один человек может остановить [войну]», — сказал на видео человек, которого Baza называет Юрием Коховцем. 

Телеграм-канал также отмечает, что дело на Коховца завели после того, как ролик заметили следователи. В свою очередь, издание «Вот Так» утверждает, что связалось с участником опроса, на которого якобы завели уголовное дело, но не раскрывает его имя. По их данным, следователи еще не предъявили мужчине обвинение.

«Обычное дело для России, мне кажется. Уже много людей под такими статьями, в каждом городе, наверное, наберется. Пока я не парюсь, пока тишина. Поживем — увидим. Адвоката я не искал еще — мне кажется, в нашей стране можно этого не делать — итог уже ясен», — прокомментировал возможное обвинение против него участник опроса. 

Источники: Baza, «Радио Свобода», «Вот Так»

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