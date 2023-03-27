Владимир Путин объявил о размещении на территории Беларуси ядерного оружия. Все выходные лидеры разных стран и эксперты обсуждали, означает ли это эскалацию военного конфликта, стоит ли опасаться последствий таких действий и какой реакции от мирового сообщества ожидал Путин. «Холод» собрал все, что известно.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Почему Путин заговорил об этом именно сейчас?

Вечером 25 марта в интервью на телеканале «Россия 24» Путин заявил о планах разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Беларуси. Такое решение, по словам Путина, принято в ответ на заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.

20 марта министр обороны Великобритании Аннабель Голди действительно сообщила о планах Лондона отправить в Украину среди прочих военных поставок бронебойные снаряды с содержанием обедненного урана. «Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники», — заявила Голди.

Что такое обедненный уран? Обедненный уран (ОУ) — это металл, который образуется как побочный продукт во время обогащения природного урана. Преимущество ОУ — высокая плотность и относительная дешевизна. Бронебойные снаряды и бомбы с ОУ гораздо мощнее по сравнению с обычными. Снаряд с ОУ не взрывается сам по себе, а целенаправленно пробивает броню танка. При попадании снаряда в цель поднимается чрезвычайно высокая температура, он плавится и частично испаряется, а образовавшаяся урановая пыль воспламеняется. ОУ не является ни ядерным, ни химическим оружием; его использование не запрещено международными актами. На вооружении в России, например, тоже находятся несколько видов снарядов с ОУ. Эксперт по ядерной политике Максим Старчак отмечает, что пока нет данных о применении снарядов с ОУ с российской стороны в текущей войне с Украиной.

Путин заявил, что воспринимает решение о передаче боеголовок с обедненным ураном в Украину как решение Запада «воевать с Россией до последнего украинца». Но Путин говорил о передаче Лукашенко комплексов «Искандер» еще летом 2022 года и подчеркивал, что «они могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении». О передаче Украине снарядов с обедненным ураном тогда не было и речи.

Еще одной причиной размещения в Беларуси ядерного оружия Путин назвал действия США, которые размещают ядерное оружие в европейских странах в течение десятилетий (США хранит свое ядерное оружие в Нидерландах, Германии, Бельгии, Италии и Греции). По логике российского президента, если это делает США, то может делать и Россия.

Несмотря на то что США размещают свои боеприпасы с ядерным оружием в Европе, использовать такие боеприпасы без участия США их партнеры не могут чисто технически. Аналогичные планы озвучил и Путин: в Беларуси будут храниться ядерные боеголовки и отдельно — носители (переоборудованные самолеты и комплекс «Искандер»: это самый мощный оперативно-тактический ракетный комплекс в российской армии, способный нести ядерные заряды). Но контроль склада с ядерным оружием останется у российского Минобороны. То есть на территорию Беларуси переместят существующее оружие; общее количество ядерного вооружения России не изменится, а Беларусь не сможет его сама контролировать.

По словам Путина, 10 белорусских самолетов уже переоборудованы для применения ТЯО, а также в Беларусь уже передан комплекс «Искандер». «С 3 апреля приступаем к обучению экипажей, — сказал Путин. — 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища на территории Беларуси».

Как в мире отреагировали на заявление Путина?

Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны, считает, что размещение российского ТЯО на территории Беларуси — это шаг к эскалации военного конфликта в Украине.

«В отличие от России, Соединенные Штаты хоть и хранят на складах [в европейских странах] ТЯО, но не участвуют в большой и кровопролитной войне на европейском континенте и не используют это оружие в качестве аргумента в политическом противостоянии с россиянами, — пишет Аксенов. — Хранить дома оружие и направлять его на людей — разные вещи даже с точки зрения Уголовного кодекса».

Так же считает глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, который назвал размещение российского ядерного оружия «безответственной эскалацией и угрозой европейской безопасности». А МИД Украины в ответ на заявление Путина потребовал немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН и призвал всех членов мирового сообщества дать России сигнал о неприемлемости ядерных провокаций.

При этом власти США ответили на заявления Путина достаточно сдержанно: они сообщили, что не планируют корректировать размещение своих ядерных сил в странах-союзниках и не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие.

Эксперт по ядерной политике Максим Старчак назвал такую реакцию США нежеланием «играть в игры Путина». «Я думаю, это правильная политика, — говорит Старчак. — Значит, ядерного фактора в этом конфликте до сих пор не формируется».

А чего вообще хочет добиться Путин?

Максим Старчак считает, что заявление о размещении ядерного оружия в Беларуси было очередной попыткой, когда Путин хотел привлечь внимание США, повысить напряжение и заставить американцев сесть за стол переговоров. Но эта попытка, видимо, пока что провалилась. По мнению Старчака, таких же целей добивался российский президент заявлением о приостановке СНВ-3 (но и тогда у него не получилось).

Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман говорит, что Россия исчерпала возможности неядерной эскалации конфликта в Украине. Поэтому Путину остаются только ядерные угрозы. «Путин неслучайно четко проговорил дедлайн: хранилище для тактических ядерных ракет в Беларуси будет готово к 1 июля, — подчеркивает Шрайбман. — “Искандеры” уже на земле, летчиков обучим, и ядерные боеприпасы появятся, потенциально — в 200−300 километрах от Киева. Вот вам, НАТО, три месяца, думайте».