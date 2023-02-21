21 февраля, выступая с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Этот договор, заключенный между Россией и США, ограничивает обе страны в количестве ядерных боеголовок и их носителей. В США решение Путина уже назвали «глубоко прискорбным и безответственным». «Холод» разбирается, к чему это может привести.

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Что это за договор?

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), или СНВ-3, — это ключевой и последний российско-американский договор в сфере контроля над ядерным вооружением.

Этот документ президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали в Праге в 2010 году — сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Он вступил в силу в феврале 2011 года. В январе 2021 года Москва и Вашингтон продлили действие договора еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Согласно документу, и Россия, и США должны сократить арсенал до 1550 ядерных боеголовок и 700 носителей: это, например, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и стратегические тяжелые бомбардировщики. Также договор предусматривает механизм взаимного контроля. Для этого в соглашении предусмотрены обоюдные инспекции военных объектов.

По словам Алексея Арбатова, действительного члена Российской академии наук, главы Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, всего с момента подписания этого договора стороны провели сотни инспекционных визитов: США отчитывались о 328 взаимных посещениях за первые 10 лет действия договора.

Важно упомянуть, что договор ограничивает США и Россию только в части развернутых систем, а не всего имеющегося оружия в целом. По словам профессора Висконсинского университета Михаила Троицкого, ключевыми пунктами в документе являются не ограничения, а взаимные обязательства о прозрачности — прежде всего инспекции.

В 2020 году регулярные инспекции прекратились из-за коронавируса, а позже так и не возобновились — из-за войны в Украине.

Теперь этого договора не будет из-за того, что сказал Путин?

Выступая с посланием, Путин сказал: США хотят проинспектировать российские военные объекты, в то время как Россию к таким инспекциям, по его словам, не допускают.

«В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред», — сказал Путин. После этого он объявил о приостановке участия России в СНВ-3, подчеркнув, что пока речь не идет о выходе из договора.

Член Российской академии наук Арбатов обращает на это внимание: «Россия не заявила о выходе. Россия использовала более туманную формулировку “приостановка участия в договоре”, имея в виду прежде всего [желание остановить] проведение инспекций, которые являются элементом контроля проверки выполнения этого договора».

Но и Россия, и США все равно будут производить больше ядерного оружия?

По словам Максима Старчака, научного сотрудника Центра исследований международной и оборонной политики университета Куинс в Канаде, у обеих стран есть ресурсы, чтобы начать наращивать вооружение.

«С приостановкой этого договора мир теряет последний крупный документ по контролю над вооружениями. И Россия, и США могут посчитать, что их руки ничем не связаны, и начать разрабатывать как новые стратегические вооружения, так и ракеты средней и меньшей дальности, возвращать тактическое ядерное оружие на носители. Бесконтрольность могут скопировать и другие ядерные державы», — говорит он «Холоду».

Арбатов предполагает, что Россия вряд ли в ближайшее время заметно нарастит свой ядерный арсенал, так как это процесс «долгий и дорогостоящий».

В то же время, отмечает эксперт, США могут использовать приостановку участия России в договоре как повод для его денонсации, как это было с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Причиной денонсации может стать то, что «приостановка» участия в договоре невозможна, возможен только выход из него.

Как перестал работать договор о ликвидации ракет Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СССР и США заключили 8 декабря 1987 года. Они в течение трех лет обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (до 5500 километров) и малой (до 1000 километров) дальности, а также не производить и не развертывать такие комплексы в будущем. В 2014 году США и Россия взаимно обвинили друг друга в нарушении договора. 1 февраля 2019 года Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, а через полгода полностью выйдет из него, если Россия не вернется к его выполнению. На следующий день о приостановке участия России в договоре объявил Владимир Путин. Окончательно договор прекратил действие 2 августа 2019 года.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СССР и США заключили 8 декабря 1987 года. Они в течение трех лет обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (до 5500 километров) и малой (до 1000 километров) дальности, а также не производить и не развертывать такие комплексы в будущем.

В 2014 году США и Россия взаимно обвинили друг друга в нарушении договора. 1 февраля 2019 года Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, а через полгода полностью выйдет из него, если Россия не вернется к его выполнению. На следующий день о приостановке участия России в договоре объявил Владимир Путин. Окончательно договор прекратил действие 2 августа 2019 года.

Корреспондент по вооружениям Русской службы Би-би-си Павел Аксенов считает, что фактическое прекращение действия договора не приведет к немедленному началу гонки вооружений, но сильно скажется на доверии стран друг к другу.

«Две стороны перестанут контролировать друг друга. Отсутствие прозрачности в таком критически важном для безопасности вопросе приведет к тому, что каждая сторона будет планировать развитие собственных ядерных сил и разрабатывать доктринальные документы исходя из собственных представлений о том, что творится у потенциального противника», — говорит Аксенов.

Таким образом, представления стран о необходимом им ядерном вооружении будут становиться все более завышенными. А профессор Висконсинского университета Троицкий отмечает: сейчас США входят в период модернизации ядерного оружия. «Гонка будет, только качественная, а не количественная», — сказал он «Холоду».