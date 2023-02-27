Иркутские мобилизованные жалуются, что их гонят «на убой», а Китай ведет переговоры о поставках оружия в Россию. Главные новости минувших выходных

Иркутские мобилизованные пожаловались на командиров из самопровозглашенной ДНР, которые гонят их «на убой»

Военнослужащие из Иркутской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на командиров из самопровозглашенной ДНР. По словам мобилизованных, на фронте иркутских бойцов теробороны передали под командование офицеров из самопровозглашенной республики, которые за один день сформировали из них штурмовые отряды и отправили в лобовую атаку на занятую ВСУ Авдеевку без подготовки и поддержки — «на убой».

При этом командиры, чьих имен иркутяне не знают, открыто называют их расходным материалом и стреляют по тем, кто отказывается идти на штурм.

Позже на обращение отреагировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он сообщил, что в ближайшее время военных переведут к новому месту службы.

«По поводу видеообращения, записанного нашими мобилизованными ребятами из полка 1439. Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы», — написал Кобзев в своем телеграм-канале.

На следующий день телеграм-канал «Люди Байкала» опубликовал еще одно, на этот раз письменное, обращение иркутских мобилизованных, которое журналистам передали их родные. В нем военнослужащие рассказывают о том, что тела их погибших товарищей не забирают с поля боя, а эвакуация раненых проводится не чаще раза в сутки.

Предпринимателя Дмитрия Скурихина, украсившего свой магазин антивоенными лозунгами, отправили в СИЗО по делу о дискредитации армии

24 февраля Скурихин провел пикет рядом со своим магазином в селе Русско-Высоцкое. На стенах здания мужчина написал антивоенные лозунги, а также названия украинских городов. Активист встал напротив магазина на колени, а в руках у него был плакат с надписью: «Прости, Украина». После этой акции семья бизнесмена сообщила о слежке, а позже Скурихина задержали.

В прошлом году предприниматель стал обвиняемым по первому уголовному делу о «дискредитации» российской армии. Суд запретил ему пользоваться телефоном и участвовать в митингах из-за поста в телеграме в поддержку Украины.

Китай ведет переговоры о поставках в Россию оружия для войны в Украине

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщают CNN и The Wall Street Journal. По их данным, Китай уже согласился к апрелю поставить сотню боевых беспилотников, производство которых позже планируется организовать в России.

Кроме того, Пекин продолжает переговоры о поставках более широкой номенклатуры вооружений, обсуждая возможные объемы и цены.

Ранее власти США уже обвиняли Китай в оказании России нелетальной военной помощи и заявляли, что в Пекине намереваются начать поставки летальных вооружений. Эти обвинения официальные китайские представители категорически отвергли, назвав «клеветой» и «беспочвенной спекуляцией».

В Санкт-Петербурге на два месяца арестовали Тиграна Хачикяна, который открыл огонь в центре города и ранил росгвардейца

Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По этой статье ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба суда с заседания по избранию меры пресечения на лице 50-летнего стрелка видны синяки и ссадины. Состояние 43-летнего росгвардейца Николай Суся, который был ранен в живот, оценивается как тяжелое.

В Тюменской области по обвинению в подготовке теракта арестовали 15-летнего школьника

По версии следствия, ученик девятого класса средней школы города Тобольска планировал поджечь местный военкомат. Для этого 23 февраля он взял бутылку с зажигательной смесью, зажигалку и пошел к зданию военкомата пешком. По дороге его задержали сотрудники ФСБ. Статья, по которой предъявлено обвинение школьнику, предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В конце января жителя Нижневартовска Владислава Борисенко приговорили к 12 годам колонии по делу в поджоге военкомата. Обвинение также было предъявлено по статье о террористическом акте.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.