Владельца «протестного магазина» Дмитрия Скурихина отправили в СИЗО по новому делу о «дискредитации» российской армии

Ломоносовский суд Ленинградской области отправил в СИЗО предпринимателя Дмитрия Скурихина, который нанес на фасад своего магазина антивоенные лозунги и провел протестную акцию 24 февраля.

По данным «ОВД-Инфо», Скурихина отправили по стражу на 25 суток. Ему вменяют статью о повторной «дискредитации» российской армии.

24 февраля Скурихин провел пикет рядом со своим магазином в селе Русско-Высоцкое. На стенах здания мужчина написал антивоенные лозунги, а также названия украинских городов. Активист встал напротив магазина на колени, а в руках у него был плакат с надписью: «Прости, Украина». После этой акции семья бизнесмена сообщила о слежке, а позже Скурихина задержали.

В прошлом году предприниматель стал обвиняемым по первому уголовному делу о «дискредитации» российской армии. Суд запретил ему пользоваться телефоном и участвовать в митингах из-за поста в телеграме в поддержку Украины.

Источники: «Сетевые Свободы» , «ОВД-Инфо»