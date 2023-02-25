В Тюменской области суд арестовал 15-летнего подростка по обвинению в подготовке теракта. Он якобы планировал поджечь военкомат

В Тобольске суд арестовал на два месяца 15-летнего школьника. Его обвиняют в подготовке теракта, сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Там уточнили, что, по данным следствия, ученик 9 класса планировал поджечь военкомат Тобольска и Тобольского района вечером 23 февраля. Для этого он пошел в сторону военкомата, взяв с собой «коктейль Молотова» и зажигалку. По дороге к военкомату подростка задержали сотрудники ФСБ.

Статья, по которой обвинен школьник, предполагает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В конце января жителя Нижневартовска Владислава Борисенко приговорили к 12 годам колонии по обвинению в поджоге военкомата. Обвинение также было предъявлено по статье о террористическом акте.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области

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