Китай ведет переговоры о поставках оружия России для войны в Украине — CNN и WSJ

Китай рассматривает возможности поставок оружия и боеприпасов России для войны в Украине. В частности, артиллерии и боевых беспилотников. Об этом сообщают CNN и The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, в Пекине пока не приняли окончательного решения, но переговоры с представителями Москвы, на которых обсуждается цена и объем возможных поставок, продолжаются.

По данным СМИ, после начала войны в Украине Россия неоднократно обращалась к Китаю с запросами о поставках беспилотников и боеприпасов. Эти предложения активно обсуждаются в китайском руководстве.

Как утверждает американская разведка, в последнее время Пекин склоняется в пользу передачи вооружений Москве, но пока речь идет о боеприпасах, которые «скорее всего, будут предназначены для стрелкового оружия, а не для более крупной артиллерии».

По словам других источников, России и Китаю удалось достичь договоренности об ограниченных поставках китайских боевых беспилотников. Речь идет о дронах-камикадзе производства Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology.

Как сообщается, к апрелю эта компания должна испытать и передать российскому Минобороны 100 дронов ZT-180. Как пишут западные СМИ, передача готовых беспилотников — лишь первый этап планируемого сотрудничества, затем предполагается организовать их производство уже в России.

Ранее власти США уже обвиняли Китай в поставках России нелетальной военной помощи и утверждали, что теперь в Пекине обдумывают возможность поставок летальных вооружений. В свою очередь, китайские власти эти обвинения отвергли, назвав их «клеветой» и «беспочвенной спекуляцией».

Источники: CNN, The Wall Street Journal

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