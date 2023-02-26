В Санкт-Петербурге на два месяца арестовали Тиграна Хачикяна, который стрелял в сотрудника ОМОНа в центре города 

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на два месяца Тиграна Хачикяна, который 24 февраля у станции метро «Гостиный двор» выстрелил в сотрудника ОМОНа из обреза. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Хачикян будет находиться под стражей до 23 апреля. На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба из зала суда на лице 50-летнего стрелка видны синяки и ссадины. Ранее его фотографию с окровавленным лицом, снятую сразу после задержания, опубликовало издание 47news. Как объяснил следователь, во время задержания Хачикян был «остановлен передней подсечкой и упал, получив синяки».

Тиграна Хачикяна обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По этой статье ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Утром 24 февраля рядом со станцией «Гостиный двор» Хачикян дважды выстрелил в сотрудника ОМОНа. По данным «Фонтанки», с собой у него также было два коктейля Молотова, два обреза и по меньшей мере десять патронов с картечью. Позже на допросе мужчина отметил, что не собирался стрелять в силовиков, а лишь хотел повредить полицейский автомобиль, кинув в него коктейль Молотова.

Из материалов дела также следует, что Хачикян якобы «разделяет взгляды экстремистской группы "Артподготовка"» и «может быть причастен к иным преступлениям против власти».

Состояние 43-летнего росгвардейца Николай Суся, который был ранен в живот, оценивается как тяжелое.

Источник: Объединенная пресс-служба городских судов, SHOT

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