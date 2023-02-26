«Мы расходный материал». Мобилизованные из Иркутской области рассказали, что командиры из ДНР гонят их на штурм, стреляя из автоматов и БМП

Мобилизованные из Иркутской области полка 1439 записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказали, что командиры самопровозглашенной ДНР посылают их «на убой», а при отказе штурмовать украинские позиции без поддержки стреляют в них из автоматов и БМП. Ролик опубликовал телеграм-канал «Люди Байкала».

На кадрах несколько военных стоят в темном помещении, их лица скрыты капюшонами и масками. Один из военнослужащих зачитывает заранее написанный текст. Обращаясь к Путину, он говорит, что их отправили в самопровозглашенную ДНР 31 декабря 2022 года из Новосибирска. По его словам, военнослужащих передали в подчинение первой Славянской бригаде ДНР, где из мобилизованных бойцов теробороны за один день сформировали штурмовые подразделения.

«Отправили штурмовать авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки артиллерии, связи, саперов, разведки — на убой. Напрямую говорит командование, что мы все расходный материал и единственный шанс вернуться домой — это получить ранение», — говорит военнослужащий на видео.

При этом, по его словам, мобилизованные не знают имен, фамилий и званий командиров, которые отдают им приказы, так как те отказываются их сообщать.

«Командиры ДНР стреляют из автоматов и БМП по нашим мобилизованным солдатам, так как [они] отказываются идти в штурмовые подразделения. <...> Мы оказываемся в безвыходной ситуации, так как командованию безразличны наши жизни. Командование уже шестой раз заполняет свой штат с ноября месяца новыми мобилизованными, что свидетельствует о некомпетентности нашего вышестоящего командования и всего звена», — утверждает мужчина.

Военнослужащий также отметил, что мобилизованные из второго батальона полка 1439 ранее уже записывали похожее обращение. Теперь, по его словам, этот батальон практически уничтожен.

Днем в воскресенье губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отреагировал на обращение мобилизованных из его региона. Он заявил, что обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны России, а также сообщил, что в ближайшее время военных переведут к новому месту службы.

В начале февраля мобилизованные из Иркутской области записали видео, в котором пожаловались, что вместо службы в теробороне их отправляют на штурм украинских позиций. После этого Игорь Кобзев встретился с семьями мобилизованных, но несколько родственников военных сообщили, что их на встречу с губернатором не пригласили, а сестру одного из военных заблокировали в соцсетях главы региона.

Обновлено в 17:40. Добавлен комментарий Кобзева

Источники: «Люди Байкала», «Медиазона», Игорь Кобзев

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