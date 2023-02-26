На прошлой неделе в Китае пропал очередной миллиардер, а в октябре прошлого года исчез художник, который отражал в своем творчестве абсурдность политики местных властей по борьбе с коронавирусом. Несколько иностранных изданий написали о нем, а через несколько дней после этого художник перестал выходить на связь. «Холод» собрал еще шесть громких случаев, когда критикующие власть в Китае пропадали.

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Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера страны в сексуализированном насилии. Где она сейчас, неизвестно

Фото: Shutterstock / Vida Press

В ноябре 2021 года китайская теннисистка Пэн Шуай обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжан Гаоли в сексуализированном насилии. Пэн написала пост в китайской соцсети Weibo и рассказала, что Чжан пригласил ее к себе домой сыграть в теннис с ним и его женой, а потом изнасиловал. После этого, по словам Пэн, она несколько лет состояла с ним в отношениях против собственной воли. «Как яйцо, что бьется о камень, или мотылек, летящий на пламя, стремится к самоуничтожению, я расскажу правду о вас», — написала Пэн. Она также сказала, что не располагает доказательствами насилия со стороны Чжана, кроме своих слов.

Это был первый раз, когда кто-либо озвучил подобные обвинения в адрес высокопоставленного чиновника в Китае. Спустя несколько часов после признания Пэн ее аккаунт пропал из соцсети, а она сама пропала на три недели. В то время Женская теннисная ассоциация (WTA) пригрозила санкциями Китаю, представительница Управления ООН по правам человека потребовала, чтобы китайские власти подтвердили, что Пэн находится в безопасности, а многие теннисисты выразили обеспокоенность пропажей коллеги.

В феврале 2022 года в интервью французскому изданию L'Équipe, которое проходило под жестким контролем китайских чиновников, Пэн сказала, что из-за ее поста «произошло глубокое недопонимание» и она никогда не говорила, что кто-то ее домогался. Ранее она рассказывала то же самое изданиям, подконтрольным властям Китая, и представителю Международного олимпийского комитета по видеозвонку. В связи с этим скандалом Ассоциация женского тенниса отказалась от проведения турниров в Китае и Гонконге. О том, где находится Пэн и в каком она состоянии, достоверно неизвестно до сих пор.

Актриса попала в список селебрити, которые «уводят молодежь от идеалов Коммунистической партии». А потом пропала из соцсетей

Фото: Marco Piovanotto / ABACA / ddp / Vida Press

Одна из самых популярных и богатых актрис Китая Чжао Вэй, которая также занималась музыкой, режиссурой и предпринимательством, пропала из публичного поля в августе 2021 года. Страницы и упоминания кинозвезды были стерты из китайских соцсетей, а контент с ее участием пропал со стриминговых платформ.

Тогда журналисты предполагали, что актриса улетела во Францию на борту частного самолета, но Чжао это опровергла. Она опубликовала пост в инстаграме (соцсеть запрещена в Китае) и написала, что вместе с родителями находится в Пекине. Этот пост вскоре тоже был удален. В сентябре 2021 года ее сфотографировали в родном городке на востоке Китая. До сих пор неясно, находится ли Чжао под домашним арестом или просто предпочитает оставаться в тени.

Бизнесмен раскритиковал китайские банки. После этого он практически перестал бывать на публике

Фото: Szwarc Henri / ABACA / Shutterstock / Vida Press

В 2020 году основатель онлайн-портала для коммерции Alibaba Джек Ма упрекнул финансовых регуляторов в том, что они зациклены на минимизации рисков, и обвинил китайские банки в том, что они ведут себя как «ломбарды», выдавая кредиты только тем, кто может предоставить залог. Вскоре после этого Ма под давлением властей в последний момент отменил выход на биржу своей финтех-компании Ant Group. Он мог стать крупнейшим в истории: стоимость акций оценивалась более чем в 35 миллиардов долларов.

После этого Ма три месяца не появлялся на публике. В то же время его обязали продать часть медиаактивов компании — среди них было крупное издание South China Morning Post. В январе 2021 года Ма пообщался по видеосвязи с учителями провинциальных школ в рамках благотворительного мероприятия, затем был замечен на Хайнане и Майорке. А в апреле 2021-го Ма согласился превратить свою компанию в финансовый холдинг: этот шаг дал возможность регуляторам, которые он критиковал, больше контролировать ее деятельность. Есть версия, что Ма вынудили это сделать из-за того, что среди бенефициаров компании были родственники политических противников главы КНР Си Цзиньпина.

В том же году китайские власти оштрафовали Alibaba на рекордные 2,8 миллиарда долларов за нарушение антимонопольного законодательства. По сообщениям источников, близких к миллиардеру, Ма переехал в Японию, где ведет непубличную жизнь.

Миллиардера обвинили в трате государственных денег. Его не спасли даже связи в Коммунистической партии

В 2017 году китайско-канадский бизнесмен Сяо Цзяньхуа пропал из отеля Four Seasons в Гонконге, где на тот момент жил. Позднее журналисты установили, что Цзяньхуа похитили агенты государственной безопасности Китая. Его семья подала заявление о пропаже властям Гонконга, но отозвала его через день, сказав, что им удалось выйти на контакт с Сяо. Однако его судьба оставалась в неясности, пока в сентябре 2018-го не стало известно, что на него и принадлежащую ему холдинговую компанию Tomorrow Group завели уголовное дело о коррупции. Компания работала в сфере страхования, финансов и недвижимости.

В прошлом году суд приговорили Сяо к 13 годам лишения свободы за незаконное освоение государственных вкладов и использование денежных средств, а также за взяточничество. Канадских дипломатов к процессу так и не допустили. Шанхайский суд также оштрафовал Tomorrow Group на 8,1 миллиарда долларов, а самого Сяо — на 945 тысяч.

Сяо на момент исчезновения был одним из самых богатых и влиятельных предпринимателей Китая. Его состояние оценивали в шесть миллиардов долларов, а еще говорили, что у него есть связи в правящей Коммунистической партии.

Издатель продавал книги о личной жизни китайских чиновников. Видимо, им это не понравилось

Фото: Philippe Lopez / AFP / Scanpix

В октябре 2015 года издатель Гуй Минхай, специализирующийся в том числе на книгах о личной жизни политической элиты Китая, пропал во время отпуска в Таиланде. Он не выходил на связь несколько месяцев, а в 2016 году появился на китайском государственном телеканале. В эфире он сказал, что сам сдался полиции: якобы еще в 2003 году он сел за руль пьяным и спровоцировал аварию, в которой погиб человек. Гуй провел два года в тюрьме и был «частично освобожден» (в Китае это означает, что человека освобождают, но он продолжает жить под наблюдением службы безопасности). Тогда Гуй стал не единственным пропавшим человеком из книжного бизнеса: вместе с ним перестали выходить на связь еще четыре сотрудника его магазина.

Уже в 2018 году, буквально через несколько месяцев после освобождения, его повторно задержали и приговорили к 10-летнему заключению за сотрудничество с иностранными спецслужбами.

У Гуя есть шведское гражданство, поэтому за его освобождение боролись шведские чиновники. Но Китай не признал второе гражданство задержанного и не позволил представителям шведского МИДа присутствовать на его суде в 2020 году, сославшись на пандемию. В Китае также показали отрезок видео-интервью с Гуем, в котором тот говорил, что Швеция преувеличивает сенсационность его дела.

Известный во всем мире художник критиковал китайскую власть в своих работах. Их это раздражало годами

Фото: Michael Kappeler / dpa / Alamy / Vida Press

3 апреля 2011 года в пекинском аэропорту задержали художника Ай Вэйвэя, который собирался улететь в Гонконг. Позже полиция провела обыски в его студии, задержала ее сотрудников и жену, а также конфисковала технику. 7 апреля государственное китайское информагентство «Синьхуа» написало, что Ай Вэйвэй «находится под законным следствием и подозревается в ряде экономических преступлений». При этом местонахождение художника не было известно на протяжении еще трех месяцев. Американские, британские и немецкие власти призывали освободить Ай Вэйвэя, руководства музеев по всему миру подписывали петиции в поддержку художника, а люди выходили на улицы с протестами и акциями.

В июне 2011 года Ай Вэйвэя освободили «по состоянию здоровья» и потому, что он якобы признал вину. Тогда же выяснилось, что все это время художник содержался в секретной тюрьме. Своему пребыванию в заключении Ай Вэйвэй посвятил несколько своих работ — например, в миниатюрных скульптурах он воспроизвел свой быт в тесной камере и снял документальный фильм о своем деле.

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Ай Вэйвэй не раз критиковал китайский режим в своем творчестве. Например, он посвятил серию работ памяти жертвам Сычуаньского землетрясения (в мае 2008 года в провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой в 8 баллов), масштабы которого китайская пропаганда скрывала. Еще он записал видео, как разбивает урну династии Хань, которой было примерно две тысячи лет, чтобы показать, как легко Китай отказывается от собственного прошлого и относится к нему как к экспорту. За это он не раз подвергался давлению со стороны китайских властей.

В 2015 году Вэйвэй уехал из Китая. Он жил в Германии, Великобритании и Португалии и выставлял свои работы в музеях по всему миру. Но в последние годы в своем творчестве он реже обращался к проблемам китайского общества.