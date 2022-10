Зачем экоактивисты обливают картины едой

В середине октября экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога, неделю спустя — картину Клода Моне картофельным пюре. В соцсетях многие возмущены действиями активистов и предлагают им обливать супом офисы производителей бензина. «Холод» рассказывает, зачем активисты используют такие методы и есть ли в них смысл.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Какие акции устраивают активисты?

На самом деле, движение Just Stop Oil попадает на первые полосы международных СМИ не первый раз за последние месяцы. 4 июля участники движения модифицировали пасторальную картину «Телега для сена» английского художника Джона Констебла, добавив фотографии самолетов, дыма от фабрик и асфальтированной дороги, а также приклеили руки к раме. 5 июля активисты вновь приклеили ладони к раме копии фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и написали под ней «Нет новой нефти» (No new oil). Как объяснил один из протестующих, группа выбрала эту «великолепную, красивую картину», потому что будущее «мрачнее, чем когда-либо».

14 октября активистки Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» и приклеили себя к стене рядом с ней. В твиттере движения акция объяснялась так: «Неужели искусство дороже жизни? Дороже еды? Дороже справедливости? Кризис стоимости жизни и климатический кризис вызваны нефтью и газом».

23 октября в Германии активистки похожего на Just Stop Oil движения Letzte Generation («Последнее поколение») облили картофельным пюре картину «Стога сена» Клода Моне. Таким образом они выступили против использования ископаемого топлива. «Если для осознания обществом того, что ископаемое топливо убивает нас всех, требуется залить картофельным пюре или томатным супом картину, мы сделаем это!» — говорилось в твиттере движения.

Что такое Just Stop Oil и Letzte Generation?

Движение по защите окружающей среды Just Stop Oil было основано британскими активистами в середине февраля 2022 года. Оно использует методы гражданского неповиновения и прямого действия. Помимо взаимодействия с произведениями искусства, участники движения проводят и другие акции. Например:

врываются на красную дорожку церемонии вручения премии BAFTA;

выбегают на футбольные поля во время матчей и привязывают себя к каркасу ворот;

выходят на гоночный трек Формулы-1 во время Гран-при Великобритании;

ломают заправки или блокируют на них проезд;

блокируют дороги и мосты;

окрашивают шоурумы Aston Martin и фешенебельный магазин Harrods в оранжевый.

Цель Just Stop Oil — заставить правительство Великобритании прекратить выдавать лицензии на разработку и производство ископаемых видов топлива — в первую очередь нефти и бензина.

Немецкое движение Letzte Generation существует с 2021 года и преследует подобные цели. Они считают себя «последним поколением», которое еще может «предотвратить крах общества».

Как на акции реагируют люди?

В соцсетях многие возмущены действиями активистов. Чаще всего в комментариях указывают на то, что искусство здесь не причем, и предлагают обливать супом офисы производителей бензина. В консервативном СМИ Daily Mail протесты характеризовались как «выходка», которая является частью «кампании по наведению хаоса от бунтарских эко-фанатиков». Даже либеральный журналист Эндрю Марр ретвитнул видео акции с подписью: «Ладно. Они потеряли меня. Навсегда». А радикальная феминистка и писательница Джули Биндел охарактеризовала активисток как «совершенно избалованных идиоток».

Однако ни одна из картин не была испорчена. И «Подсолнухи», и «Стога сена» были закрыты стеклом, а на «Телегу для сена» и репродукцию «Тайной вечери» никакие жидкости не попадали. Активисты Just Stop Oil заявляли, что они никогда не нанесут урон произведениям искусства. Участники движения признают, что их акции — «дурацкие», однако считают, что они достигают главной цели — активизируют дискуссию об ископаемом топливе и выдаче лицензий на разработку новых месторождений.

Журналистка издания Vox Ажа Романо отмечает, что есть большая разница между акцией, когда уничтожаются картины во имя спасения планеты, или когда этим лишь угрожают. «Что может значить потеря одной великой картины стоимостью 81 миллион долларов, которая обусловлена не только красотой и историческим значением, но и глубоко субъективными, и часто мошенническими, методами рынка произведений искусства, если цивилизация вообще перестанет существовать? — говорит Романо. — Перспектива такой (предотвращенной) потери дает возможность серьезно задуматься о том, в какой степени общество отвергает и преуменьшает значение изменения климата».

Зачем активисты устраивают именно такие акции?

Акции Just Stop Oil — это пример постановки акцентов на проблеме в рамках «экономики влияния». Это теория, согласно которой в современном мире медиа, бизнес, правительства и другие общественные акторы стараются получить самый дефицитный ресурс — внимание потребителей. Информации с каждым днем становится все больше, тогда как объем времени на ее восприятие не увеличивается. Соответственно, необходимо «захватить» как можно больше людей. Для этого подходят эпатажные акции, ведь обычным протестам уделяется в разы меньше внимания.

В интервью изданию Sky News представительница Just Stop Oil Эмма Браун заявляла, что протесты исключительно против энергетических компаний не работают: «Десятки лет активисты по всему миру устраивают акции по отношению к нефтяным и газовым компаниям. Это оказывается вне поля зрения медиа и публики. Сейчас мы нарушаем [общественное спокойствие] в столице. Это работает, потому что оказывает прямое давление на полицию, а затем — на правительство».

Подобные акции стали проводить только в последние годы?

Радикальные акции с произведениями искусства — не изобретение последних лет. В 1910-х годах активистки движения суфражисток в Великобритании атаковали несколько известных картин. Например, в 1914 году Мэри Ричардсон несколько раз хлестнула ножом «Венеру с зеркалом» Диего Веласкеса. Как и век спустя, все были возмущены. Ричардсон называли «потрошительницей», Венеру на картине — «жертвой», а порезы холста — «жестокими ранами». Однако уже через четыре года, в 1918-м, Парламент принял закон, разрешающий голосовать двум третям женского населения Великобритании. А еще спустя 10 лет женщинам окончательно предоставили такие же избирательные права, как и мужчинам.

Получается, такие акции реально работают?

Ученые разделились во мнении, добиваются ли подобные акции успеха. Бывший министр образования, университетов и научных исследований Италии, а сейчас глава Института устойчивого развития при Университете Суррея Лоренцо Фьорамонти считает, что подобная публичность не приводит к изменениям в политике. Профессор отмечает: «Чтобы преуспеть, важно остановить непосредственного врага. Цену за ваши действия должен платить оппонент — нефтяные и газовые компании, а не кто-то другой».

Глава факультета когнитивной психологии в Бристольском университете Колин Дэйвис говорит, что подобные Just Stop Oil акции всегда подпадают под действие «активистской дилеммы». Этим термином исследователи обозначают проблему: публика игнорирует мирные и спокойные протесты; к радикальным действиям внимание привлекается, однако они воспринимаются как «аморальные» или «дестабилизирующие».

Читать еще Пять выступлений и шоу, которые сейчас невозможно представить на российском ТВ От поцелуя Ивана Урганта и Хью Джекмана до Зеленского на НТВ

По словам Колина Дэйвиса, «активистская дилемма» связана с эффектом фрейминга — это когнитивное искажение, при котором то, как люди воспринимают информацию, зависит от способа ее подачи. Негативные формулировки в СМИ по отношению к активистам снижают поддержку подобных движений в обществе.

Однако Колин Дэйвис и коллеги обнаружили, что фрейминг не меняет отношение людей к самой проблеме, против которой выступают активисты. Это может выражаться в заявлениях вроде «Я согласен с вашими требованиями, я просто не одобряю ваши методы». Соответственно, протесты Just Stop Oil работают: все больше людей узнает об изменении климата, и даже если они не согласны с конкретными акциями, то вовлекаются в движение.