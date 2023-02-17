В Китае пропал активист, обличавший абсурдность политики местных властей по борьбе с коронавирусом

34-летний художник Сиюань Чжуцзи перестал обновлять свои соцсети в октябре прошлого года — через несколько дней после выхода материалов о нем в Reuters и в BBC News. О пропаже сообщает издание VICE World News.

Друг активиста рассказал азиатскому подразделению «Радио Свобода», что не может связаться с ним с октября, а полиция отказывается предоставлять какую-либо информацию, ссылаясь на то, что она доступна только членам семьи Чжуцзи. Подруга художника рассказала VICE World News, что написала Чжуцзи в январе, но до сих пор не получила ответа — и назвала это необычным. Общие знакомые сообщили ей, что друг в беде, но подробностей она не знает.

Среди самых известных проектов Сиюань Чжуцзи — фотосессия во время тестирования на коронавирус. Он вставил в рот миниатюрную камеру и в течение сорока дней снимал, как у него брали мазки.

В рамках другой провокационной работы активист вставил в свою руку более дюжины медицинских игл. Издание отмечает, что таким образом он решил показать боль, которую эти иглы причиняют людям.

Еще один скандальный проект Чжуцзи — фотосессия со скелетом его отца. На снимках, сделанных в 2019 году, он лежит голый рядом с костями, выкопанными из могилы.

Некоторые работы художника попадали под цензуру в соцсетях. Например, из китайского WeChat было удалено видео под названием «Я хочу дышать», на котором было показано, как пара дышащих легких находится в клетке. Все это – на фоне звуков кашля при приступе астмы.

В разговоре с VICE World News правозащитник из Китая Чжоу Фэнсоу, который сейчас живет в США, отметил, что у него нет никаких сомнений: исчезновение активиста связано с его произведениями искусства. «Немногие жители Китая осмелились высказаться против мер по борьбе с пандемией, а Чжуцзи использовал свой уникальный язык, чтобы разоблачить их абсурдность», — сказал он.

Китай известен своими беспрецедентными мерами по борьбе с коронавирусом. Даже когда пандемия пошла на спад, в стране сохранялся жесткий карантин, который распространялся на целые города. На этом фоне в стране прошла серия протестов.

Источник: VICE World News

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