А помните, был такой коронавирус? Эпидемия правда закончилась?

В разных регионах России продолжают смягчать меры, связанные с пандемией коронавируса, но говорить об окончании эпидемии еще рано. «Холод» рассказывает, что происходит с COVID-19 в России и из-за чего может начаться новая волна заболеваний.

По официальным данным, в России уменьшается число новых случаев коронавируса. Но с коллективным иммунитетом все неоднозначно

С середины февраля 2022 года сокращается количество новых случаев COVID-19, за апрель оно уменьшилось более чем в два раза. При этом, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, коллективный иммунитет тоже снижается.

«Снижение [заболеваемости] несколько замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема. Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что, по нашим прогнозам, существует высокий риск подъема заболеваемости в июне <...>, поскольку коллективный иммунитет снижается», — сказал Мурашко.

Вирусолог, замначальника отдела по изучению вакцин Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA, адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков не согласен с министром. «Я не уверен, что коллективный иммунитет снижается. Иммунитетом обладают те, кто привился, а те, кто не привился, переболеют и тоже его заработают. Любой иммунитет постепенно ослабевает, но это не означает, что он уменьшается до нуля. После вакцинации или перенесенной болезни люди могут заразиться коронавирусом, но в большинстве случаев они будут болеть в легкой форме», — сказал Чумаков «Холоду». Однако Чумаков также считает, что «привиться еще раз не помешает, особенно пожилым людям».

Большинство регионов России отменили карантинные ограничения. Вирусолог считает, что это нормально

Больше половины регионов России сняли карантинные требования для бизнеса: например, отменили QR-коды для входа и продлили время работы кафе. Некоторые отменили и ношение масок в общественных местах. 10 февраля это сделала Чечня, 15 марта — Москва, а затем и некоторые другие регионы. При этом в большинстве регионов все еще продлевают масочный режим.

В некоторых областях России сняли ограничения к майским праздникам. В Санкт-Петербурге с 25 апреля разрешили проводить вечеринки в караоке, барах, ресторанах и на речных трамвайчиках. С 1 мая показывать кино, проводить концерты и митинги без ограничений по количеству человек можно в Краснодарском крае, а с 4 мая — в Ярославской области (ограничения с ресторанов и кафе там сняли еще в марте). В Архангельской области перестали ограничивать число зрителей в кино и на спортивных трибунах, а также разрешили делать танцевальный партер на концертах.

По мнению Чумакова, постепенно отменять карантинные ограничения — это правильное решение: «Никто же не заставляет человека снимать маску. Многие носят. Но нельзя ходить в ней всю жизнь: рано или поздно всем придется встретиться с этим вирусом. Сейчас это уже не так опасно, как в начале пандемии, — заболеваемость невысокая, поэтому госпитали доступны, палаты не переполнены».

Новый всплеск COVID-19 все еще возможен, если в Россию придут новые разновидности омикрона

В начале апреля Роспотребнадзор сообщил, что на тот момент в России доминировала самая заразная разновидность омикрона — так называемый «стелс-омикрон». С ней было связано 80% случаев заражения. «Стелс-омикрон» стал причиной нового пика госпитализаций в Великобритании, но в России такого всплеска не произошло. По словам директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, это может быть связано с тем, что россияне часто болеют «стелс-омикроном» без симптомов.

Недавно в ЮАР появились еще две новые разновидности омикрона. По словам биоинформатика Тулио де Оливейра, который с группой ученых из Сети геномного эпиднадзора ЮАР изучает коронавирус, эти новые подлинии, возможно, еще более заразны, чем «стелс». Несмотря на то что более 90% южноафриканцев, по оценкам ученого, вакцинированы или переболели COVID-19, в ЮАР растет число новых заражений и количество госпитализаций. Если эти разновидности омикрона попадут в Россию и начнут распространяться, в стране может сложиться похожая ситуация.