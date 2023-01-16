Ракетный удар по жилому дому в Днепре и взрыв в расположении военнослужащих в Белгородской области. Главные новости минувших выходных

В Днепре российская ракета попала в жилой дом

14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В Днепре ракета попала в многоэтажный жилой дом, обрушились два подъезда.

По последним данным, жертвами ракетного удара стали 35 человек. Об этом сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам России на русском языке.

«Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости, зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать», — сказал украинский лидер.

Минобороны России прокомментировало ракетные удары по территории Украины. В сообщении российского военного ведомства говорится, что «все назначенные объекты поражены», а «цель удара достигнута».

В Белгородской области в расположении военнослужащих произошел взрыв

В здании бывшего ДК в Корочанском районе Белгородской области, где были расквартированы военнослужащие, произошел взрыв. Три человека погибли, еще 16 получили ранения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, причиной стал непреднамеренный подрыв гранаты одним из военнослужащих.

«В результате непреднамеренного подрыва ручной гранаты сержантом в спальном помещении в месте дислокации военнослужащих в Корочанском районе Белгородской области сдетонировал взводный боекомплект. Начался пожар. Шестнадцать военнослужащих, включая виновника инцидента, доставлены в больницу. Еще трое погибли», — сказали в экстренных службах.

В Непале при взлете разбился пассажирский самолет. Погибли 72 человека

Самолет авиакомпании Yeti Airlines, следовавший в столицу Непала Катманду, рухнул вскоре после взлета из международного аэропорта Покхару.

На борту находились в общей сложности 72 человека, в том числе четверо россиян.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа.

Ангарский маньяк заявил, что мечтает отправиться воевать в Украину

Об этом убивший более 80 человек Михаил Попков рассказал в интервью телеканалу «Вести Иркутск».

По словам Попкова, он уверен, что его военно-учетная специальность будет востребована на фронте. В то же время серийный убийца отметил, что хотел бы оказаться на войне уже после окончания холодов.

«С теплого помещения сейчас оказаться в траншее холодной... На сколько там человека хватит? Дело в том, что я еще могу сомневаться, не сомневаться. Это пол дела. Но мне еще может никто не предложить. Если свою военно-учетную специальность взять, то я так думаю, что она сейчас достаточно востребована, хотя сейчас, наверное, уже более современное это все: радиоэлектроника и так далее. Но я хоть 10 лет в тюрьме нахожусь в общем думаю, что это не так сложно будет быстро изучить», — сказал Попков.

Бывший младший сержант МВД Михаил Попков был признан виновным в убийстве в общей сложности более 80 человек, за что был приговорен к двум пожизненным срокам лишения свободы.

Комик Данила Поперечный сообщил, что уехал из России, «пожить» в Лос-Анджелесе

Об этом он рассказал в свежем видео на своем Youtube-канале. В нем Поперечный объяснил, что после начала войны из-за блокировок и давления властей он и его жена практически лишились возможности зарабатывать на жизнь.

Кроме того, по словам комика, в России он не чувствует себя в безопасности, так как его творчество и гражданская позиция постоянно приводят к проблемам с правоохранительными органами

«Надолго ли я уехал? Не знаю. Но я буду обязательно заезжать домой, если у меня сохранится такая возможность», — сказал Поперечный.

Актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова из-за антивоенной позиции

«Актеры были уволены после разговора Назарова с художественным руководителем театра Константином Хабенским», — сказал заместитель директора по связям с общественностью театра Вадим Верник.

Ранее в Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием Назарова. Организаторы тогда объяснили это критикой в его адрес в соцсетях из-за антивоенной позиции актера.

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