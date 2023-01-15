В Белгородской области в расположении военнослужащих произошел взрыв. Есть погибшие

В Белгородской области на хуторе Тоненькое в доме культуры, в котором были расквартированы военнослужащие, произошел взрыв и начался пожар. По данным ТАСС, пострадали десять военных.

«Ночью в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое произошел пожар. Внутри находились боеприпасы, они сдетонировали. Пострадали 10 военнослужащих», — сказал источник агентства.

В то же время, канал «112» пишет, что на территории воинской части в Белгородской области командир взвода в звании старшего сержанта (его имя не называется) взорвал ручную гранату. После этого, по данным канала, сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия.

Как утверждал канал «112», трое военнослужащих погибли, восемь числятся пропавшими без вести, еще 16 человек получили ранения. Возбуждено уголовное дело.

Позже агентство РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что в результате взрыва три человека погибли, еще 13 пострадали.

Обновлено в 17:50. Исправлен заголовок, добавлена новая информация о погибших и пострадавших

Источники: ТАСС, 112, РИА «Новости»

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