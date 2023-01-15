«Перед СМИ и властями объясняться я в рот ебал». Комик Данила Поперечный уехал из страны из-за давления властей

Популярный российский комик из Санкт-Петербурга Данила Поперечный вместе с женой уехал из России. Об этом он рассказал в ролике, который выложил в своем YouTube-канале.

По словам Поперечного, «какое-то время» он поживет в Лос-Анджелесе.

«Я прекрасно понимаю какое сейчас говенное раздувалово может из этого факта начаться в новостях, но, честно, на это похуй. Вот именно перед СМИ и властями объясняться куда я уехал, зачем, я в рот ебал. Честно говоря, не ваше собачье дело», — сказал Поперечный.

По его словам, он не знает надолго ли он уехал из России. Поперечный заверил, что будет регулярно заезжать домой, если сохранится такая возможность.

При этом комик рассказал, что фактически больше не может давать концерты в России. «Да, официального запрета никакого нет, но при этом это невозможно. Потому что большинство площадок либо подконтрольные, либо им будут звонить и всячески давить на них, чтобы этого концерта не произошло», — пояснил он.

Объясняя свой отъезд, Поперечный также рассказал, что его жена лишилась заработка в инстаграме из-за блокировки этой сети в стране. Он также предположил, что до конца года в России заблокируют YouTube, а с российскими площадками он не готов сотрудничать из-за цензуры.

«Я, честно, заебался, что за мое творчество, за мою сатиру, просто за мое мнение и позицию у меня постоянно проблемы с правоохранительными органами», — сказал Поперечный.

«Я просто внутренне истощился и устал от постоянного чувства опасности. И это точно не тот климат, в котором не то, что семью или карьеру строить не хочется, в нем просто тяжело находиться», — объяснил он.

Источник: Данила Поперечный

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