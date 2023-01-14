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Актера Дмитрия Назарова, который выступает против войны в Украине, вместе с женой Ольгой Васильевой уволили из МХТ им. Чехова

12:54 • 14.01.2023

Народного артиста РФ актера Дмитрия Назарова, который выступает против войны в Украине, и Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова, сообщает РБК со ссылкой на администрацию театра.

Заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник рассказал изданию, что у Назарова состоялся разговор с с художественным руководителем МХТ Константином Хабенским, в результате чего было принято решение об увольнении.

Ранее в Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием Назарова. Организаторы объяснили это критикой в их адрес в соцсетях из-за антивоенной позиции актера.

Источник: РБК

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