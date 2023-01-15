Осужденный за десятки убийств ангарский маньяк заявил, что хочет отправиться воевать в Украину. Перед этим он признался в убийстве еще двух человек

Ангарский маньяк Михаил Попков, который убил более 80 человек, признался в еще двух убийствах, а также заявил, что мечтает отправиться воевать в Украину. Об этом он рассказал сотрудникам телеканала «Вести Иркутск».

В интервью серийный убийца отметил, что его военная специальность сейчас «достаточно востребована», но в то же время он не хочет ехать на фронт до наступления весны.

«С теплого помещения сейчас оказаться в траншее холодной... На сколько там человека хватит? Дело в том, что я еще могу сомневаться, не сомневаться. Это пол дела. Но мне еще может никто не предложить. Если свою военно-учетную специальность взять, то я так думаю, что она сейчас достаточно востребована, хотя сейчас, наверное, уже более современное это все: радиоэлектроника и так далее. Но я хоть 10 лет в тюрьме нахожусь в общем думаю, что это не так сложно будет быстро изучить», — сказал Попков.

Бывший младший сержант МВД Михаил Попков был признан виновным в убийстве 80 человек. Его поймали в 2012 году после возобновления уголовного дела. Полицейские сопоставили генотип ангарского маньяка и результаты молекулярно-генетической экспертизы останков его жертв, которую провели в 2003 году.

В 2015 году суд признал Попкова виновным в убийствах 22 женщин и приговорил к пожизненному сроку.

В 2018 году ангарского маньяка признали виновным в 59 новых эпизодах убийств и изнасилований женщин, а также в убийстве милиционера в 1999 году. Тогда он получил второй пожизненный срок.

В 2020 году Михаил Попков признался в совершении еще двух убийств. В 2021 году Ангарский городской суд вынес приговор по новым эпизодам и назначил ему девять лет и восемь месяцев колонии.

Следствие установило, что убийства Попков совершал в период с 1992 по 2010 год на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, а также в пригородах этих населенных пунктов.

Источник: «Вести Иркутск», РБК

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