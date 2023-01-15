В Непале разбился самолет. На борту находились 72 человека, в том числе четверо россиян

В Непале разбился самолет авиакомпании Yeti Airlines, который должен был следовать из международного аэропорта Покхару в столицу Непала Катманду.

На кадрах, распространившихся в сети, видно, как борт сразу после взлета сильно накренился и упал.

Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря Yeti Airlines, пишет, что в самолете находились 72 человека, в том числе двое младенцев и десять иностранных граждан. ТАСС со ссылкой на российское посольство сообщил, что среди них были четверо россиян.

Позже посол России в Непале Алексей Новиков подтвердил гибель граждан России.

«К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем все необходимое содействие родственникам погибших россиян», — сказал Новиков.

Телеканал News18 со ссылкой на местные власти сообщает, что, предположительно, все остальные пассажиры и члены экипажа также погибли.

На месте крушения ведутся спасательные работы. По данным на 11:00 по Москве, найдены тела 40 человек.

Источники: Reuters, ТАСС (2), News18

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