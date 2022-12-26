Пандемия коронавируса вдохновила магов, гадалок и экстрасенсов на новые услуги — лечить желающих нестандартными методами: например, купить у них «руническую защиту» или специальный оберег, который не дает заразиться ковидом. «Холод» публикует отрывок из книги «Битвы с экстрасенсами. Как устроен мир ясновидящих, тарологов и медиумов» о том, почему люди продолжают верить в магию и при чем тут Ким Кардашьян и мода на осознанность и велнес.

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Таблетки от слепоты и ожирения

В марте 2020 года Ким Кардашьян опубликовала в твиттере, где у нее 64 миллиона подписчиков, пост, который породил множество заголовков и бурных дискуссий: «Кортни только что кинула это в наш групповой чат». И к посту была прикреплена фотография книги с предсказаниями экстрасенсов, в которой красным цветом выделили следующий абзац:

«Около 2020 года мир охватит пандемия опасного заболевания, похожего на пневмонию, поражающего легкие и бронхи и не поддающегося известным методам лечения. Самым поразительным будет то, что эта болезнь исчезнет так же внезапно, как появится, снова распространится спустя 10 лет и затем прекратится полностью».

Фотографию ретвитнули 52600 раз, но последствия исходного поста распространились далеко за пределы твиттера.

Упомянутая в нем книга под названием «Конец света» («End of Days») ворвалась в десятку бестселлеров среди электронных книг для Kindle на Amazon, побудив издательство Penguin Random House срочно отправить в печать еще один тираж. [Ее написала] Сильвия Браун. Справедливости ради стоит сказать, что в том же Newsweek выходила статья «27 ошибочных предсказаний Сильвии Браун» (27 predictions Browne got wrong), в которой упоминалось и напечатанное в той книжке предсказание о том, что к 2020 году будет найдено лекарство от слепоты и таблетки от ожирения. Другие СМИ, включая молодежный журнал VICE, назвали эти предсказания «туманными».

Пропаганда, предсказания и популистские высказывания привлекают внимание и стимулируют выработку адреналина. Сейчас в моде короткие слоганы и сообщения до 280 символов, а не многостраничные статьи. Один абзац, а не целая книга. Полуторачасовой групповой сеанс с медиумом, а не 50 занятий с профессиональным психотерапевтом на протяжении года.

Массовый синдром дефицита внимания, порожденный этим идеальным штормом и усиленный развитием технологий, сопровождается вакуумом доверия, который может заполнить индустрия сверхъестественного. Один твит Ким Кардашьян, цитирующий давно дискредитировавшую себя и просто опасную предсказательницу, побудил авторитетное и уважаемое издательство отправить в печать дополнительный тираж ее книги.

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Ученые, исследователи и политики, которые годами работали, чтобы достичь своего положения, оказываются в самом низу иерархии. Экспертам никто не верит. Просвещенных людей отвергают, как «элиту». Поэтому на передний план выходят инфлюэнсеры, экстрасенсы и звезды реалити-шоу, которые «информируют» нас, а солидные издательства и серьезные СМИ повторяют их слова, даже если опровергают их, чтобы получить свою часть внимания аудитории.

Медицинский интуитивный целитель

Но даже если бы Кортни Кардашьян не прислала эту картинку в семейный чат, а ее сестра Ким не ретвитнула ее — какая разница? Когда я брал интервью у известного разоблачителя и бывшего гадателя на картах таро Пола Зенона, он предупредил меня:

— Коронавирус облегчит жизнь медиумам. Им будет очень легко найти клиентов: во времена, когда умирает много людей, они процветают.

Они и раньше так делали. Во время эпидемии бубонной чумы лондонские маги и астрологи утверждали, что знают лекарство от нее. И многие им поверили. Можно возразить, что тогда были другие времена, а сегодня у нас есть практически неограниченный доступ к любой информации. Но, когда мир погружается в хаос, нам труднее отринуть то, во что в нормальных обстоятельствах мы бы не поверили.

По крайней мере пока не столкнемся с «медиком-интуитом» или «психохирургом». Они утверждают, что обладают магической способностью видеть наши тела насквозь. Я пришел в восторг от этой идеи и решил посетить семинар медика-интуита Джулии Левин на фестивале Mind Body Spirit в Сиднее. Это случилось незадолго до начала карантина.

Джулия утверждает, что может заглянуть внутрь организма и сказать клиенту, что с ним не так. Она говорит, что сделала своей невестке подтяжку лица, велев ей девизуализировать (развидеть) все свои неровности и морщины. Кроме того, она заявила, что предлагает уникальную методику создания идеальной ДНК, которая может защитить от коронавируса. Все, что нужно сделать, — заплатить 997 долларов и отправиться на ее ретрит!

Спустя несколько дней после семинара я написал Джулии, представился как журналист и писатель и попросил об интервью. К моему удивлению, она согласилась.

В процессе сеанса медик-интуит собирает «энергетическую информацию» об организме для его исцеления. Я пристал к Джулии с вопросом: что это на самом деле означает? Какие есть научные доказательства?

— Чтобы верить во что-то, мне не нужны научные доказательства, — отрезала она. — Достаточно верить, что это правда.

Джулия начала заниматься этим делом в 25 лет, когда некий экстрасенс сказал ей, что у нее есть «дар». По ее словам, она даже не хотела к нему идти, но подруга уговорила. До этого она работала в корпорациях, и у нее даже был свой бизнес по предоставлению секретарских услуг. Теперь она зарабатывает на жизнь проведением ретритов. Она верит, что каждый обладает интуицией и может обучиться техникам самоисцеления. Никакого формального медицинского образования у Джулии, конечно, нет. Так как же она может обеспечить обещанный ею иммунитет против коронавируса? По словам Джулии, все дело в кодонах. Я спрашиваю у нее, что это такое.

— Это внутренняя спираль ДНК с такими маленькими палочками, торчащими изнутри наружу. Знаете, — добавляет она, — я не слишком разбираюсь в научной стороне, но это похоже на выключатель. Чего я не умею — так это разбираться во всяких научных штуках. Я пользуюсь интуицией и визуализирую — тогда у меня все получается. Я не совсем уверена, что рассказывать вам все секреты — это правильно, но суть процесса в визуализации, я просто «включаю» кодоны. Людям проще следовать за моим голосом, который ведет их через весь процесс, чем читать об этом.

Мне стало любопытно, отличаются ли у разных медиков-интуитов методики борьбы с коронавирусом, так что я связался с Кэтрин Кэрриган, которая называет себя «медицинским интуитивным целителем». Она из Атланты (штат Джорджия, США). Мне захотелось посмотреть, как обстоят дела в Америке, где к таким вещам относятся с бóльшим доверием.

По словам Кэтрин, она использует «свой дар интуиции, чтобы посмотреть, что происходит с организмом, энергетической системой, эмоциями, разумом и душой». Она «работала буквально с каждым заболеванием, которое можно себе представить».

Также она заявляет, что может помочь выработать иммунитет против коронавируса: «Я помогу вам понять, что сделает вас достаточно сильным, чтобы выжить», — говорит она, перечисляя 24 способа, которые помогут клиентам усилить естественную иммунную защиту.

И кто же ее клиенты?

Луиза Келли, 53 года — одна из них. Она физиотерапевт, живет в австралийском штате Виктория. Когда четыре года назад ее муж Эл упал с крыши дома и приземлился лицом в асфальт, у него были переломы спины в семи местах, черепа, носа и челюсти и вдобавок хлыстовая травма позвоночника. Из машины скорой помощи Луиза позвонила Джулии. Это говорит об очень высоком уровне доверия: в самый страшный момент за всю историю ее брака Луиза попросила о помощи именно Джулию.

— Она сказала направить через него изумрудно-зеленый свет, — рассказывает Луиза. Одной рукой она держала телефон, а другой баюкала его голову, и то же самое делала Джулия на расстоянии.

Эл восемь недель провел в шейном корсете и спал сидя в кресле целых пять месяцев до своего выздоровления. Но Луиза настаивает, что визуализация зеленого света очень помогла.

— Я терапевт с большим опытом и за тридцать лет я ни разу не видела, чтобы человек так быстро восстанавливался после тяжелых травм, — говорит она мне.

— Серьезно? — спрашиваю я.

Ее уверенность непоколебима.

— Да. 10 дней спустя его лицо полностью зажило, и он не принимал обезболивающих. Он встал с кровати в воскресенье. А произошло все в четверг.

Но пробелы в наших знаниях, по словам Брэда Маккея (врач-терапевт и экс-ведущий британского телешоу «Я стесняюсь своего тела». — Прим. «Холода»), должна заполнять наука, а не интуиция:

— Когда кто-то утверждает, что может усилить ваш иммунитет против потенциально смертельного вируса, — это оскорбительно для научного сообщества, которое день и ночь работает над тем, чтобы найти реальное решение проблемы.

Плечи и гинекология

«Кто доверяет экспертам?» — спрашивают популисты.

Я доверяю им больше, чем Гэри Мэнниону из Эссекса, «психо-хирургу» и «духовному целителю», который демонстрировал свое «мастерство» на фестивале Mind Body Spirit в Лондоне. Он утверждал, что им руководит дух по имени Абрахам, и советовался с ним по поводу времени, записывая человека на «хирургическое вмешательство». Его специализация — «плечи и гинекология». Придя на его семинар, я осмотрелся. Аудитория состояла в основном из женщин, ничем не примечательных, и они ловили каждое его слово: ни гримас на лицах, ни обмена взглядами, ни скептического наклона головы. Как и всегда, публика поразила меня сильнее, чем сам выступающий.

Я доверяю экспертам больше, чем Миранде Керр, супермодели, которая, судя по всему, превратилась в популяризатора альтернативного ЗОЖ, когда отправила 12 миллионам своих подписчиков в инстаграме руководство по «защите от вируса» от «медицинского медиума» Энтони Уильяма. Он называет себя «основателем глобального движения любителей сельдерея» и утверждает, что сок сельдерея — лучший целебный эликсир всех времен. Как и у Джулии, у него нет никакого медицинского образования.

Еще до пандемии начала расти относительно новая и довольно сомнительная индустрия разных практик, объединенных названием «велнес». Изначально этот термин обозначал не просто отсутствие болезней, но оптимизацию хорошего самочувствия.

Расцвет велнес-индустрии в сочетании с массовой тревогой из-за пандемии коронавируса создал окно возможностей в сфере здоровья, которая является приоритетом для большинства людей. И здесь у экстрасенсов и мистиков практически нет конкурентов.

Проблема в том, что понятие «велнес» расширилось до такой степени, что стало включать в себя все подряд и превратилось в чистое потребительство, которое продают нам под видом заботы о нашем психическом здоровье.

Мы уже поняли, что экстрасенсы с некоторыми оговорками действительно могут приносить пользу нашему психическому здоровью. Они говорят нам то, что мы хотим услышать, дают своего рода пластырь, который помогает нам до тех пор, пока мы не будем готовы принять реальные обстоятельства, приглушают боль на первое время и облегчают травматический опыт. А порой они говорят нам то, с чем мы не готовы столкнуться, но что в глубине души знаем уже давно. Порой они тоже обманывают себя, но парадоксальным образом это помогает нам преодолеть отрицание и самообман.

Что же касается физического здоровья и медицинских проблем, то вмешательство в эту область психохирургов, духовных целителей, медиков-интуитов и медицинских медиумов под эгидой велнес-индустрии — это не просто неприятно. Это безответственно, опасно и, как сказал скептик Ричард Сондерс, это необходимо пресечь.

Издательство: Individuum