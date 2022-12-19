Коронавирус возникает в новостной повестке все реже, но многие люди вокруг болеют. Это обычная простуда, грипп или все-таки ковид? Как отличить одно от другого и как понять, когда относиться к простуде со спокойствием, а из-за каких симптомов нужно тревожиться? Нужно ли делать сезонную прививку от гриппа или в декабре уже поздно? Почему вообще мы чаще всего болеем именно в конце осени и начале зимы? «Холод» разобрался в этом вместе с Ириной Якутенко, научным журналистом, молекулярным биологом и автором книги «Вирус, который сломал планету».

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На какие вопросы мы ответили:

Почему с наступлением холодов многие заболевают? Люди что, не умеют одеваться по погоде?

Большинство простудных заболеваний возникает не из-за переохлаждения. По одному из возможных объяснений мы заболеваем из-за того, что в холодное время года больше времени проводим в помещениях: в кафе, торговых центрах, в гостях друг у друга. В закрытых помещениях человек с большей вероятностью, чем на улице, подхватит вирус.

Вирусы передаются такими способами:

через контакт рук: с руками зараженного человека или предметами, на которых есть зараженные частицы;

через аэрозоли с мелкими частицами, которые задерживаются в воздухе (например, зараженный человек чихнул в лифте, а через некоторое время в этот лифт зашли вы или вы поговорили с зараженным человеком).

«Предположение о том, что холодная температура воздуха сама по себе радикально влияет на распространение вируса — это миф. Нет такого, что количество заболевших линейно растет с понижением на каждый градус», — говорит Ирина Якутенко. Заболеваемость гриппом растет два раза в год в осенне-зимний период в Северном и Южном полушариях, а в районе экватора она примерно одинакова в течение всего года.

«Мнение, что ты с очень высокой вероятностью простудишься, если поешь мороженое, выпьешь холодного пива или промочишь ноги, — неверно», — говорит Якутенко.

Вирусы вызывают простуду? А что вызывает грипп? А ковид?

Простудой принято называть возникающую из-за вирусов легкую инфекцию верхних дыхательных путей (или ОРВИ), во время которой у человека закладывает нос, при этом возможен насморк, чихание, боль в горле и кашель. Технически грипп — это тоже ОРВИ, но протекающая более остро. Грипп часто рассматривают отдельно из-за того, что он имеет важное эпидемиологическое и экономическое значение: от этого заболевания умирают сотни тысяч человек в год, во время распространения гриппа нагрузка на медицинские учреждения увеличивается, а работоспособное население берет много больничных.

«Термин “простудные заболевания” введен для удобства. На самом деле мы говорим о вирусных респираторных инфекциях верхних дыхательных путей. Респираторные инфекции бывают разными», — объясняет Ирина Якутенко, уточняя, что грипп и ковид тоже относятся к вирусным респираторным заболеваниям.

Простуда обычно проявляется небольшим подъемом температуры (до 38 градусов), насморком и першением в горле. Длится это, как правило, три–пять дней. Грипп имеет более тяжелое течение болезни: подъем температуры до высоких значений (38–39 градусов и выше), озноб, слабость, одышка, головные, мышечные и суставные боли. У детей к симптомам может добавиться рвота и диарея. По времени грипп длится дольше простуды — неделю и больше, — а на полное восстановление сил порой уходит несколько недель. После гриппа чаще возможны осложнения: пневмония, отит, менингит и не только.

Существуют специальные тесты на определение гриппа, однако они не так распространены, как тесты на ковид. «Можно предположить, что у человека грипп, если вокруг болеет много людей и наблюдается эпидемическая волна. Например, когда в офисе более или менее одновременно заболевает половина сотрудников и у них схожие симптомы с температурой 40, понятно, что это грипп, — говорит Якутенко. — Но в целом без тестирования точно понять, грипп это или ОРВИ, — невозможно, хотя у опытных врачей, разумеется, есть “насмотренность”».

Грипп настолько опаснее простуды, что его стоит бояться?

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от гриппа во всем мире может составлять от 290 до 650 тысяч человек в год — это довольно высокий показатель.

Грипп опасен тем, что может быстро передаваться от человека к человеку и легко вызвать заболевание, если попадет в организм. А еще вирусы гриппа очень быстро мутируют, поэтому придумать универсальную вакцину ученым пока не удается.

Опираясь на предыдущий опыт, специалисты в сфере здравоохранения следят, какие вирусы гриппа уже циркулируют, и обновляют вакцины дважды в год. Если делать прививку от гриппа ежегодно, то вы либо вообще не заболеете, либо перенесете болезнь легко. Но прививку желательно сделать перед началом эпидемиологического сезона.

Грипп вызвал несколько волн пандемии Некоторые из вариаций гриппа могут вызывать только сезонные эпидемии, а какие-то вызывают пандемию и кризис в системе здравоохранения. Например, в 1918–1920 годах была пандемия «испанки», или «испанского гриппа», которой переболели около 500 миллионов человек (30% населения мира). Число умерших от «испанки» достоверно неизвестно: по различным оценкам, это от 17,4 до 100 миллионов человек, но чаще всего говорят о 50 миллионах. Во время пандемии азиатского гриппа в 1957–1958 годах, по оценке ВОЗ, умерло около двух миллионов человек. Следующая пандемия гриппа произошла в 1968–1969 годах — тогда умерло около миллиона человек. Во время пандемии свиного гриппа в 2009–2010 годах умерло по меньшей мере 150 тысяч человек.

В начале декабря 2022 года в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в 74 регионах России зафиксирован свиной грипп.

Откуда снова взялся свиной грипп, если им уже раньше болели?

Впервые случаи заболевания свиным гриппом зафиксировали в Мексике в марте 2009 года. В Россию он пришел в мае того же года. Вирус появился из-за смешивания генетического материала нескольких вирусов. Новый штамм заразил миллионы людей, при этом тяжелые формы заболевания были чаще у молодых, а не у пожилых.

Симптомы свиного гриппа схожи с симптомами сезонного гриппа: высокая температура, кашель, боль в горле, заложенность носа или насморк, головная боль, чувство усталости. При свином гриппе иногда могут возникать диарея или рвота даже у взрослых. Эта разновидность гриппа может привести к развитию вирусной пневмонии, которая, в отличие от бактериальной, не поддается лечению антибиотиками. Свиной грипп может вызывать серьезные осложнения и в некоторых случаях приводить к смерти.

«Свиной грипп, возможно, протекает чуть сложнее, чем сезонный грипп, но это не ужас-ужас, не “испанка”. Сегодня по тяжести он не особо отличается от других разновидностей вируса гриппа, вызывающих сезонные волны, — говорит Ирина Якутенко. — Но чем больше людей заболевает, тем больше умрет».

По словам Якутенко, из-за того что люди по всему миру последние два года носили маски, сидели дома и мало кто прививался от гриппа, индивидуальный и коллективный иммунитет к этому заболеванию упал.

Можно ли как-то заранее себя защитить, чтобы не заболеть?

Полностью защититься от простуды или гриппа невозможно. Единственная рекомендация для профилактики гриппа — это вакцинация перед началом эпидемиологического сезона. Особенно она необходима детям, пожилым людям, беременным и людям с хроническими заболеваниями. Если вы не успели сделать прививку осенью, то в теории, если сделать ее в ближайшее время, она все еще может помочь.

«Как все успели узнать во время ковида, идея вакцинации заключается в том, что прививка помогает сформировать иммунный ответ до встречи с настоящим вирусом. Для этого нужно две–три недели после вакцинации. Поэтому, если вы делаете прививку заранее, вы даете иммунитету в спокойной обстановке довести свое дело до конца, — говорит Ирина Якутенко. — Если вы прививаетесь на пике эпидемии, то вы рискуете заболеть до того, как успеет сформироваться нормальный иммунитет. Но это все равно лучше, чем болеть вообще без иммунитета».

Фото: Ed Us / Unsplash

Волны гриппа в разных странах начинаются в разное время — надо ориентироваться на график прививок своей страны. Например, в России волна гриппа обычно начинается осенью, а пик приходится на декабрь–январь. Поэтому прививку лучше успеть сделать до ноября.

Полностью избежать простудных заболеваний можно только при полной изоляции на время эпидемиологического сезона, что вряд ли реалистично.

Помимо вакцинации можно минимизировать риски подхватить вирус:

— мыть руки после посещения общественных мест и постараться не притрагиваться руками к лицу,

— чаще проветривать помещения.

«Никаких других способов снизить заболеваемость респираторными инфекциями нет. Препараты, которые рекламируют как иммуномодуляторы для профилактики, не работают, у них нет доказанной эффективности, — говорит Якутенко. — Идеи, что употребление витамина С или витамина D, защищает от болезней, тоже не подтвердились в ходе исследований».

Что касается спорта, то тяжелые тренировки повышают риск респираторных инфекций, но умеренная физическая нагрузка может снизить риск.

А что, народные средства вроде чеснока на веревочке и растирания водкой не работают?

Эффективность многих народных средств не была научно доказана в лабораторных исследованиях. Ученые не рекомендуют вместо препаратов, которые выписаны врачом, есть чеснок или корень солодки, дышать над картошкой, делать сеточку из йода или ставить банки.

Например, ингаляции над горячей картошкой в теории должны помогать лучше откачивать скопившуюся в носоглотке слизь и уничтожить вирус благодаря теплому пару. Но исследователи не смогли прийти к выводу, что такой эффект от них есть на самом деле. При этом и вреда от нагретого и увлажненного воздуха не обнаружено.

Ученым также не удалось достоверно установить, помогает ли при простуде каппинг-терапия — так называют метод альтернативной медицины, при котором на спину или другой участок тела ставят нагретые банки. Для качественного исследования обычно проводится «слепые испытания», в которых ни пациент, ни исследователь не знают, какое лечение было назначено (реальное или плацебо). В случае с банками подобрать метод для плацебо затруднительно.

Лечебное или защитное действие оксолиновой мази тоже не доказано.

При этом некоторые средства все-таки помогают предотвратить обезвоживание. Например, это теплая вода с лимоном и медом или куриный бульон.

Если я уже болею, может, сразу начать пить антибиотики, чтобы быстрее вылечиться?

Нет, принимать антибиотики «на всякий случай» не следует. Более того, это может принести вред вместо пользы.

Антибиотики — это сильнодействующие лекарства, которые используются для борьбы с бактериальными инфекциями. Простуда и грипп возникают не из-за бактерий, а из-за вирусов. В некоторых случаях на фоне вирусной инфекции может развиться бактериальная — только тогда антибиотики могут помочь.

Однако не существует универсального антибиотика, который вылечил бы любую инфекцию, а легкие инфекции иммунитет может победить самостоятельно.

Врачи должны назначать антибиотики только при определенных инфекциях, вызванных бактериями: например, при стрептококковой ангине, отите и других.

Прием антибиотиков, когда они вам не нужны, не поможет. Наоборот, у вас могут возникнуть побочный эффект на препараты. Помимо этого, из-за частого использования антибиотиков бактерии в организме становятся к ним более устойчивы. То есть, когда вы примете этот же антибиотик в следующий раз, он может не подействовать: в организме будут штаммы бактерий, способные его победить.

Почти пять миллионов смертей были связаны с устойчивостью бактерий к антибиотикам только в 2019 году. Правильно назначенные антибиотики безопасны и имеют мало побочных эффектов, поэтому очень важно принимать их только по назначению врача.

К сожалению, некоторые врачи назначают антибиотики ошибочно, в том числе при простуде, гриппе или ковиде. Если врач назначает вам антибиотик, можно уточнить, против каких именно бактерий назначено лечение. И ни в коем случае не принимайте антибиотики, которые остались у другого человека при похожем на ваше заболевании.

А как тогда правильно лечиться?

Одна из главных рекомендаций при простудном заболевании — отменить все дела и остаться дома, дав иммунитету время сделать свое дело. Универсального средства против простуды не существует, потому что причиной заболевания могут быть самые разные вирусы: против всех них лекарств нет. При простуде и гриппе легкого типа назначают симптоматическое лечение, которое направлено на облегчение неприятных симптомов.

При температуре тела выше 38,5 градусов, боли в голове, мышцах и суставах поможет парацетамол, аспирин (но только взрослым) или ибупрофен. Сухой кашель можно уменьшить противокашлевыми средствами, а улучшить отхождение мокроты — отхаркивающими. При сильном насморке можно использовать сосудосуживающие капли или спреи. Но не используйте их больше нескольких дней — это может навредить вашей слизистой.

На какие симптомы обратить внимание, чтобы не пропустить осложнение?

Следует немедленно обратиться к врачу, если во время простудного заболевания у вас появилась одышка, боль в груди, мокрота с примесью крови, постоянно кружится голова, возникают судороги, а также если обострились хронические заболевания.

У кого выше риск получить осложнения от гриппа? – дети младше пяти лет;

– пожилые люди старше 65 лет;

– беременные женщины;

– люди с индексом массы тела больше 40;

– люди с хроническими заболеваниями (такими как бронхиальная астма, муковисцидоз, сахарный диабет и другие).

«Я не врач и не имею права давать медицинские советы. Но обычно советуют следить за развитием болезни, и, если после улучшения возникают ухудшения, нужно обратиться к врачу, — говорит Якутенко. — Кроме того, к врачу нужно обратиться, если не наблюдается классической простудной динамики: если в течение пяти дней нет улучшений симптомов. При этом отдельные симптомы могут сохраняться достаточно долго. Например, кашель. Если он не сопровождается ухудшением состояния, это не повод волноваться».

Нужно ли как-то специально защищать детей от простуды?

«Отправлять ребенка сидеть дома две недели в случае любой простуды — это неадекватная политика советских и постсоветских врачей. Нигде в Европе такого нет. Обычно считается, что через 24–48 часов после того, как температура поднялась в последний раз, ребенок может идти в сад, если он нормально себя чувствует, — говорит Ирина Якутенко. — Оставлять ребенка дома на две недели — губительно для экономики, потому что в это время родитель не работает и вредно для ребенка, которого лишают социализации».

При этом дети, которые посещают дошкольные учреждения, болеют чаще, чем те, которые сидят дома, и чем больше детей в группе, тем чаще возникают простудные заболевания. Но если ребенок чаще болеет в дошкольном возрасте, он, вероятнее всего, будет реже болеть во время учебы в школе.

По словам Якутенко, если держать ребенка в стерильном коконе до взрослого возраста, то: когда после этого человек неизбежно встретится с огромным количеством чужеродных веществ (таких, как вирус гриппа, например), и «иммунная система от такого может сойти с ума и начать вести себя неадекватно». Так что единственный путь — дать ребенку переболеть нетяжелыми простудами и при этом защитить его от опасных болезней вроде гриппа или ковида при помощи вакцин.

А что с ковидом?

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что с 5 по 11 декабря 2022 года от ковида умерло менее 10 тысяч человек. Год назад, по его словам, еженедельно умирало до 50 тысяч человек, то есть заболеваемость и смертность сократились в разы, хоть это все еще довольно высокий показатель.

Лучшей защитой от ковида по-прежнему остается вакцинация.

«Текущие рекомендации по вакцинации от ковида говорят о том, какой интервал нужно делать между первой, второй и третьей прививками. Рекомендаций на четвертую прививку [не для групп риска] пока не было (речь идет о второй бустерной дозе двухкомпонентных вакцин. — Прим. «Холода»). Думаю, что очень скоро эти рекомендации появятся, ведь у многих прошел год или даже больше после предыдущей прививки», — говорит Ирина Якутенко. В таком случае, чтобы не ходить в больницу несколько раз, можно сделать две вакцины одновременно: и от ковида, и от гриппа — это безопасно.