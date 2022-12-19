Аргентина — чемпион мира и новые обстрелы Белгорода. Главные новости минувших выходных

Сборная Аргентины стала новым чемпионом мира по футболу

В финальном матче аргентинцы под предводительством Мессии победили действующих чемпионов мира — сборную Франции. Последний раз победить на мундиале аргентинцам удавалось 36 лет назад. Лидером аргентинской сборной тогда был другой легендарный футболист — Диего Марадона.

Финальный матч оказался исключительным по уровню драматизма и результативности. Первый тайм закончился со счетом 2-0 в пользу Аргентины. К концу основного времени французам удалось сравнять счет. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. И, наконец, в серии послематчевых пенальти аргентинцы взяли верх со счетом 4-2.

Завершившийся чемпионат запомнится не только финальным матчем, но и целой чередой скандалов, связанных с коррупцией и нарушениями прав человека. «Холод» подробно писал об этом.

Белгород снова под обстрелом. Есть погибшие

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате воскресного обстрела пострадало здание местной птицефабрики. Погиб работавший там мужчина, еще десять человек получили ранения.

Утром в понедельник обстрелу также подвергся Краснояружский район, где были ранены два человека.

Как сообщали местные жители в воскресенье, они впервые получили сообщение об обстреле от местных экстренных служб по смс.

Норвегия перестала выдавать визы россиянам

Отказы получают даже те российские граждане, которых в Норвегию приглашают местные организации, пишет Barents Observer. По данным газеты, за последние несколько месяцев ни один приглашенный россиянин не получил визы.

Как говорят источники издания, главная причина отказов — опасения властей, что получивший визу российский гражданин останется в Норвегии.

Норвежское миграционное бюро подтвердило информацию об ужесточении визового режима для россиян. По словам представителей ведомства, это произошло еще в мае.

В Якутии пропал антивоенный активист

Один из самых известных в регионе антивоенных активистов Айхал Аммосов перестал выходить на связь 11 декабря. 13 декабря у Аммосова было назначено судебное заседание по уголовному делу о «дискредитации» армии, на которое он не явился.

Аммосов стал обвиняемым в уголовном деле после того, как вывесил баннер с надписью «Yakutian punk against war» на крыше бассейна в центре Якутска. Также его трижды штрафовали по административным протоколам о «дискредитации» армии за антивоенные граффити, листовки и пикет.

«Эковахта Сахалина» объявила о прекращении работы после ее признания «иноагентом»

На следующий день после внесения организации в список «иноагентов» в ее телеграм-канале появилось прощальное сообщение.

«Времена не выбирают, но можно выбрать как жить в эти времена. К сожалению, наш единственный выбор сегодня — завершение проектов и ликвидация организации», — говорится в нем.

Сотрудники «Эковахты Сахалина» также выразили свое категорическое несогласие с признанием этой организации «иноагентом».

«Мы законы не нарушали, ни под чьим влиянием не находились и всегда работали только на обеспечение экологической безопасности нашей родной страны и сохранение ее уникальной Дикой Природы», — сказано в сообщении.

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