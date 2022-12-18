Во время обстрела Белгородской области пострадали восемь человек, есть погибший

По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Как и чем был совершен обстрел губернатор не уточнил.

Число пострадавших в результате обстрела Белгорода увеличилось до восьми, погиб один человек. Как рассказал губернатор, погибший приехал туда из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. На самой птицефабрике поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.

Ранее жители Белгорода сообщили, что впервые с начала войны начали получать смс об обстрелах.

Источник: Вячеслав Гладков

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