«Эковахта Сахалина» объявила о прекращении своей деятельности на следующий день, после того как ее внесли в список «иноагентов»

Экологическая организация «Эковахта Сахалина» объявила о своем закрытии. Соответствующее сообщение было опубликовано в телеграм-канале организации.

«Времена не выбирают, но можно выбрать как жить в эти времена. К сожалению, наш единственный выбор сегодня — завершение проектов и ликвидация организации», — говорится в нем.

Организация подвела итоги своей 27-летней работы, опубликовав список достижений. Среди них, в частности, запрет на сброс буровых отходов во все моря России и освобождение почти сотни косаток и белух из «китовой тюрьмы» на Дальнем Востоке.

Сотрудники организации также поблагодарили всех, кто помогал их работе все это время — от жертвователей до журналистов и чиновников.

Кроме того, в прощальном посте «Эковахта Сахалина» выразила свое категорическое несогласие с тем, что ее признали «иноагентом».

«Мы законы не нарушали, ни под чьим влиянием не находились и всегда работали только на обеспечение экологической безопасности нашей родной страны и сохранение ее уникальной Дикой Природы», — сказано в сообщении.

«Эковахту Сахалина» внесли в список «иноагентов» накануне, 16 декабря.

Источник: «Эковахта Сахалина»

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