Норвегия перестала выдавать визы россиянам из-за опасений, что они откажутся уезжать — Barents Observer

Гражданам России перестали выдавать визы в Норвегию даже в том случае, если в страну их приглашают норвежские организации, сообщает Barents Observer со ссылкой на источники в правозащитных организациях.

По данным собеседников издания, за несколько месяцев им не удалось привезти ни одного россиянина, которых приглашали для участия в мероприятиях.

Первым препятствием в получении визы для россиян является «практическая невозможность» получить слот для записи в визовый центр. Однако те, кому в итоге удается записаться в центр, все равно получают отказ в изготовлении документов. Причина отказов — опасение, что человек не вернется в Россию, уточняет издание.

Норвежское бюро по миграции уточнило, что правила выдачи виз россиянм ужесточили еще в мае.

Источник: Barents Observer

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