В Якутии пропал антивоенный активист Айхал Аммосов, которого обвиняют в «дискредитации» армии РФ

В Якутии пропал антивоенный активист и музыкант Айхал Аммосов (Игорь Иванов — Прим. «Холода»), сообщает «Медиазона».

Аммосов не выходит на связь с 11 декабря. Как рассказали знакомые активиста, 13 декабря он не явился в Якутский городской суд на заседание по своему уголовному делу о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 280.3 УК). Кроме того, по информации «Свободной Якутии», в последнее время за активистом была слежка.

Поводом для уголовного дела стал баннер с надписью Yakutian punk against war, который Аммасов вывесил на крыше бассейна в центре Якутска. Также его трижды штрафовали по административным протоколам о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) за граффити, листовки и пикет.

Источник: «Медиазона»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.