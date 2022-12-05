В Швеции убили критика Кадырова, а в Москве с полок книжных и библиотек убирают книги «иноагентов». Главные новости минувших выходных

В Швеции убит чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов

Информацию о смерти известного критика главы Чечни Рамзана Кадырова подтвердил чеченский оппозиционный телеграм-канал 1АДАТ. Сообщения об убийстве Абдурахманова появились еще 1 декабря, но они не были подтверждены близкими и коллегами блогера. Живущие в Европе критики Кадырова не раз становились жертвами покушений, совершенных лояльными ему чеченцами. Абдурахманова также уже пытались убить в январе 2021 года.

Финансовый университет подтвердил задержание пятерых своих студентов и доставку их в военкомат

Студентов очного отделения вуза задержали в общежитии еще 2 декабря. После этого их отвезли в военкомат, а оттуда на сборный пункт. Все это время к ним не допускали родных и адвокатов, а кормили лишь раз в сутки. Позже со сборного пункта отпустили студентов, подписавших отказ от положенной им отсрочки от срочной службы в армии.

Власти Ирана объявили об упразднении полиции нравов и пообещали пересмотреть закон об обязательном ношении хиджаба

Поводом для масштабных протестов, продолжающихся в Иране уже несколько месяцев, стало задержание курдской девушки за «неправильно надетый» хиджаб. Из полицейского участка ее доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание. Как утверждают родственники погибшей, причиной смерти стало избиение сотрудниками иранской полиции нравов. В ходе начавшихся после этого случая протестов сотни людей были убиты и почти 20 тысяч задержаны.

С полок московских библиотек убирают книги «иноагентов» и критиков Путина

Персонал столичных библиотек получил указание убрать с полок книги авторов, признанных российскими властями «иноагентами», а также уехавших из страны писателей. Их произведения больше нельзя заказать онлайн и получить на руки. Речь идет о произведениях Бориса Акунина, Иосифа Бакштейна, Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского, Михаила Зыгаря, Владимира Кара-Мурзы, Андрея Макаревича, Александра Невзорова, Евгения Понасенкова, Леонида Парфенова, Сергея Пархоменко, Алексея Поляринова, Людмилы Улицкой и Екатерины Шульман. Книги авторов-«иноагентов» в магазинах начали упаковывать в непрозрачные пакеты, как того требует новое законодательство.

В Ярославле произошел взрыв газа в жилом доме. Днем раньше газ взорвался в жилом доме в Нижневартовске

В результате взрыва в Нижневартовске обрушились два этажа пятиэтажного жилого дома. Жертвами взрыва, по данным на утро 5 декабря, стали шесть человек. По данным из открытых источников, инцидент в Ярославле стал 26-м взрывом газа в России в 2022 году. В результате этих ЧП погиб в общей сложности 31 человек.

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