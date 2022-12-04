Власти Ирана объявили об упразднении полиции нравов и пообещали изменить закон об обязательном ношении хиджаба

Власти Ирана упразднили полицию нравов, заявил генпрокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери. Это произошло после длившихся с середины сентября протестов, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильного ношения хиджаба.

Генпрокурор также сообщил, что парламент и судебные органы Ирана начали работать над изменением закона об обязательном ношении хиджаба для женщин. По его словам, результаты работы сообщат «через неделю или две».

Закон об обязательном ношении хиджаба действует с 1983 года. Полиция нравов следила за соблюдением религиозных норм и общественной морали от имени национальных или региональных властей на основе толкования шариата.

Источник: Al Arabiya

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