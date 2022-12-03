«Фамилии писателей стыдливо диктуют по телефону». В московских библиотеках убирают с полок книги «иноагентов»

В библиотеках Москвы убирают с полок книги «иноагентов», а также произведения на ЛГБТ-тематику. Такие книги больше не выдают на руки и запрещают заказывать онлайн. Об этом пишет The Village, ссылаясь на собственные источники в столичных библиотеках.

По их словам, таким образом учреждения выполняют положения вступивших в силу 1 декабря поправок к закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Как пишет издание, по библиотекам в ЦАО Москвы распространили список из 15 авторов, чьи произведения не должны отображаться при бронировании книг на сайте mos.ru. Речь идет о Борисе Акунине, Иосифе Бакштейне, Дмитрии Быкове, Дмитрии Глуховском, Михаиле Зыгаре, Владимире Кара-Мурзе, Андрее Макаревиче, Александре Невзорове, Евгении Понасенкове, Леониде Парфенове, Сергее Пархоменко, Алексее Поляринове, Людмиле Улицкой и Екатерине Шульман.

«Фамилии писателей стыдливо диктуют по телефону», — цитирует The Village одного из своих собеседников.

По его словам, сотрудникам библиотек также поручили «на свое усмотрение» снять с полок книги с картинками, в которых, по их мнению, содержится пропаганда ЛГБТ.

Источник издания в другой московской библиотеке добавил, что отныне надо согласовывать с чиновниками не только судьбу книг, находящихся в фонде, но списки новых поступлений.

«[Иноагентские и ЛГБТ] книги убраны в кабинеты заведующих. Туда же попал журнал „Дилетант“», — сообщил он журналистам, подчеркнув, что не намерен исполнять эти требования, по крайне мере, пока они не поступят в письменном виде.

«Если прилетит по шапке, тогда и будем думать», — пояснил собеседник издания.

Согласно поправкам, вступившим в силу с 1 декабря, в России запрещается распространение информации, произведенной иностранным агентом, среди несовершеннолетних. Такие печатные материалы будет необходимо маркировать пометкой «18+» и распространять только в запечатанной непрозрачной упаковке, а в детских учреждениях доступа к ним быть не должно.

Источник: The Village

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