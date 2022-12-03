В Швеции пропал чеченский оппозиционный блогер. Ранее в сети появились сообщения о его убийстве

Живущий в Швеции оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов перестал выходить на связь. Об этом сообщила чеченская правозащитная ассоциация «Вайфонд», работающая в Швеции.

Как следует из сообщения, внезапно перестал отвечать на звонки и сообщения не только Тумсо Абдурахманов, но и его брат Мохмад, который работает в организации.

1 декабря в телеграме появились сообщения о том, что Тумсо Абдурахманов убит. Также было опубликовано видео якобы с телом мертвого блогера, однако его подлинность вызвала сомнения у пользователей в сети. По их словам, на этих кадрах тело другого человека.

2 декабря пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков заявил изданию «Кавказский узел», что не может подтвердить информацию о смерти блогера. «По нашей информации, это неправда. Говорят об убийстве молодого парня в Швеции, который жил по соседству с Тумсо. Но и это не подтверждено», — сказал Албаков.

Тумсо Абдурахманов известный в чеченских кругах оппозиционный блогер и общественный деятель, выступающий с резкой критикой нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее живущие в Европе чеченские оппозиционеры не раз становились целью покушений, совершенных лояльными Кадырову чеченцами.

В 2021 году суд в Швеции приговорил к 12 годам лишения свободы чеченца, который пытался убить Тумсо Абдурахманова.

Источники: «Вайфонд», «Кавказский узел», Русская служба Би-би-си

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