В Москве полиция задержала несколько студентов очного отделения Финансового Университета и отвезла их в военкомат. Там их продержали больше 13 часов и отправили на сборный пункт

Нескольких студентов очного отделения Финансового университета при Правительстве России задержали в здании общежития вуза. Оттуда их отвезли в Савеловский военкомат, где больше 13 часов продержали без связи и возможности увидеться с родными. Об этом «Холоду» сообщил брат одного из задержанных Кирилл Юдин.

«Моего брата Юдина Матвея Сергеевича, студента, сегодня в 7 утра забрали сотрудники военкомата вместе с сотрудниками полиции из общежития Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации. Вместе с, предположительно, шестью-семью другими студентами его забрали и доставили в военный комиссариат Савеловского района города Москвы. Его держат там уже больше 13 часов», — сообщил Юдин.

По его словам, дяде Матвея Дмитрию, который поехал к военкомату, не удалось попасть внутрь. «Дальше железных ворот вневедомственная охрана не пускает, говорят, режимный объект», — рассказал Дмитрий «Холоду».

Спустя 13 часов Матвею Юдину все же удалось воспользоваться своим телефоном и сообщить родным, что их продолжают удерживать в военкомате и что за это время им провели медкомиссию. После этого студент перестал выходить на связь. Еще через два часа дежурный, отвечающий на звонки в военкомате, на вопрос о судьбе Матвея Юдина сообщил «Холоду», что «их увезли» на сборный пункт на Угрешской улице. Сколько именно в военкомате было студентов — он не уточнил.

Кирилл Юдин утверждает, что его брат учился на очном отделении и не стоял на воинском учете.

Источник: «Холод»

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