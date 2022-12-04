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В Нижневартовске из-за взрыва газа обрушились два этажа в пятиэтажном доме. Погибли пять человек

17:25 • 04.12.2022

В Нижневартовске произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме, обрушились два этажа. Погибли минимум пять человек, пострадали 10, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв газа произошел в одной из квартир в доме на улице Мира. В результате взрыва частично обрушились второй и третий этажи в двух подъездах. Mash пишет, что спасатели эвакуировали около 50 жителей дома. Под завалами могут оставаться люди.

Также Mash отмечает, что часть дома обрушилась «либо из-за детонации газового баллона, либо из-за самогонного аппарата». Само здание не газифицировано.

Источник: ТАСС, Mash

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