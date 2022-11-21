Пожар в центре Москвы и заглушка «войны» и «мира» на телевидении. Главные новости минувших выходных

Жертвами пожара в центре Москвы стали по меньшей мере семь человек

Вечером в воскресенье в центре столицы в районе площади трех вокзалов загорелся цветочный склад. Пожару был присвоен третий уровень сложности, огонь распространился на площади в две с половиной тысячи квадратных метров. К утру понедельника стало известно, что в огне погибли семь человек.

Стрелявший в военного комиссара Усть-Илимска объяснил свои мотивы

Дважды выстреливший в военкома Руслан Зинин написал открытое письмо, в котором объяснил причины своего поступка и извинился перед пострадавшим.

По его словам, он очень переживал из-за смерти на войне своего товарища и боялся, что такая же судьба после мобилизации постигнет его брата.

«В тот день я действительно шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы мой младший брат был мобилизован по назначенной ему накануне на тот же день повестке. Я также до последнего момента был свято уверен, что не причиню никому какого-либо вреда. Я категорически против насилия с малых лет, все кто меня близко знают, могут это подтвердить», — сказано в письме.

На Сахалине взорвался газовый баллон в квартире негазифицированного жилого дома. Погибли девять человек

В результате взрыва газового баллона обрушился целый подъезд пятиэтажного жилого дома. Погибли по меньшей мере девять человек, четверо из которых дети. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по несторожности. Власти приняли решение расселить жильцов уцелевших после взрыва подъездов.

Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа в твиттере

Купивший соцсеть миллиардер устроил на своей страничке опрос, поинтересовавшись у пользователей, следует ли разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Последний был бессрочно заблокирован прежней администрацией соцсети, после попытки штурма Капитолия, предпринятой его сторонниками.

52% из 15 миллионов проголосовавших, высказались за разблокировку. «Глас народа — глас божий», — прокомментировал этот результат Маск.

К утру понедельника количество подписчиков Трампа в твиттере выросло с 500 тысяч до 87 с лишним миллионов.

В США женщина открыла стрельбу в гей-клубе. Пять человек погибли

В Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо женщина, чье имя не называется, открыла огонь по посетителям местного гей-клуба. В результате пять человек погибли, а еще 18 получили ранения.

Посетителям заведения удалось ранить нападавшую ответным огнем, после чего она была задержана полицией. О мотивах преступления пока ничего не сообщается.

Российское телевидение теперь глушит «войну»

За минувшие выходные зрители российского телевидения заметили по меньшей мере два случая, когда в эфире заглушалось слово «война», оказавшееся в тексте исполняемой песни.

Речь идет о композиции «Как не быть молоком» Саввы Розанова, выступающего под псевдонимом Синекдоха Монток, которую транслирповали в по телеканалу ТНТ.

Во втором случае цензуре подверглась певица Zivert, исполнившая песню группы «Гости из будущего» «Все решено» в очередном выпуске программы «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Здесь звукорежиссеры трансляции заглушили не только слово «война», но и слово «мир».

С начала войны Россия выпустила по Украине более 4700 ракет — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам международной организации франкоязычных стран озвучил суммарное число ракет, выпущенных Россией по украинской территории за время войны.

Он также обратился к участникам мероприятия с призывом остановить военные действия. «Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи человек погибли. Сотни тысяч насильно депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны. Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию. Возвращение мира возможно. Но оно возможно, когда все в мире поймут, что никто не заслуживает ни одного дня террора», — сказал Зеленский.

Касым-Жомарт Токаев побеждает на внеочередных президентских выборах в Казахстане

По предварительным данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией Казахстана, Токаев набирает более 80% голосов, пришедших на выборы граждан. Явка составила чуть более 69%.

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