На Сахалине из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погибли минимум девять человек

На Сахалине в поселке Тымовское произошел взрыв в угловом подъезде в пятиэтажном доме, в котором проживало всего 33 человека.

Сначала глава региона Валерий Лимаренко сообщил, что произошел взрыв бытового газа, но потом написал, что дом не был газифицирован. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неправильного хранения и эксплуатации частного газового баллона.

Погибли 9 человек, четверо из них — дети. Жителей других подъездов дома временно разместят в местном Доме культуры.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о причинении смерти двум и более лицам по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК), а также об уничтожении имущества по неосторожности (статья 168 УК).

Источник: Валерий Лимаренко

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.