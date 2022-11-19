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На Сахалине из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погибли минимум девять человек

10:56 • 19.11.2022

На Сахалине в поселке Тымовское произошел взрыв в угловом подъезде в пятиэтажном доме, в котором проживало всего 33 человека.

Сначала глава региона Валерий Лимаренко сообщил, что произошел взрыв бытового газа, но потом написал, что дом не был газифицирован. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неправильного хранения и эксплуатации частного газового баллона.

Погибли 9 человек, четверо из них — дети. Жителей других подъездов дома временно разместят в местном Доме культуры.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о причинении смерти двум и более лицам по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК), а также об уничтожении имущества по неосторожности (статья 168 УК).

Источник: Валерий Лимаренко

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