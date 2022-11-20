Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter 

Илон Маск восстановил доступ к аккаунту Дональда Трампа в Twitter. Такое решение новый владелец соцсети принял по результатам опроса, в котором 52 процента из 15 миллионов участников высказались за то, чтобы разблокировать аккаунт бывшего президента США.

«Люди проголосовали. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei», — написал Маск на своей странице.

Менее чем за час после того, как аккаунт Трампа стал активен количество подписчиков выросло с чуть более 500 тысяч до миллиона, а спустя несколько часов перевалило за 25 миллионов. При этом сам Дональд Трамп сказал, что не собирается возвращаться в соцсеть.

«Не вижу причины для этого», — отметил бывший президент США.

Трамп добавил, что будет и дальше пользоваться приложением Truth Social, которое запустил один из его стартапов.

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter «навсегда» заблокировали в 2021 году после беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия, который устроили его сторонники. Тогда руководство соцсети объяснило блокировку тем, что существует «риск дальнейшего подстрекательства к насилию». У Трампа на тот момент было почти 90 миллионов подписчиков.

Блокировку своего аккаунта Трамп тогда назвал «полным позором» для США. Бывший американский лидер подчеркнул, что лишился свободы слова, потому что «леворадикальные дурни боятся правды».

Источник: Илон Маск, Дональд Трамп, Reuters

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