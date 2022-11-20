Пять человек погибли в результате стрельбы в ночном гей-клубе в Колорадо-Спрингс. Нападавший был ранен ответным огнем

По меньшей мере пять человек погибли, а 18 были ранены в результате стрельбы в гей-клубе Club Q в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местной полиции.

Многочисленные звонки с сообщениями о стрельбе в полицию Колорадо-Спрингс начали поступать в субботу около полуночи. Как сообщается, подозреваемый был ранен в ходе перестрелки и сейчас находится в госпитале под стражей. Его мотивы неизвестны.

Как отметили правоохранители, злоумышленник был ранен не полицейскими.

В свою очередь, администрация клуба на своей странице в фейсбуке поблагодарила посетителей, которые «усмирили стрелка и положили конец этому нападению на почве ненависти».

Club Q позиционирует себя как «ориентированный на взрослых ночной клуб для геев и лесбиянок». Судя по последнему объявлению в Facebook, в эту ночь там проходило дрэг-шоу.

Источники: Reuters, Club Q

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