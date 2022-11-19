Стрелявший в военкомате в Усть-Илимска Зимин написал письмо, в котором объяснил мотивы преступления

Стрелявший в военного комиссара Усть-Илимска Руслан Зинин написал письмо, в котором сообщил, что он пошел на преступление, пытаясь спасти от мобилизации младшего брата. Подлинность письма подтвердила мать Зинина.

«Я также до последнего момента был свято уверен, что не причиню никому какого-либо вреда. Я категорически против насилия с малых лет, все кто меня близко знают, могут это подтвердить», — написал Зинин.

Он также рассказал, что переживает из-за смерти друга, который в марте погиб в Украине.

«Представив на миг, что мне когда-либо, не дай бог, придется увидеть таким своего родного человека, я понял, что не смогу жить дальше, зная, что ничего не предпринял, чтобы этого не допустить», — говорится в письме.

Зинин назвал стрельбу в военкомате «следствием своих фатальных ошибок и трагическим стечением обстоятельств». Он также извинился перед пострадавшим военным комиссаром и сообщил, что осуждает «подобные случаи».

26 сентября Зини устроил стрельбу в военкомате. Он дважды выстрелил в военного комиссара Александра Елисеева, который до сих пор находится в больнице.

Источник: «Тайга.Инфо»

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