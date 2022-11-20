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Телеканал «Муз-ТВ» заглушил слова «мир» и «война» в песне Zivert

12:15 • 20.11.2022

Во время трансляции на канале «Муз-ТВ» программы «Битва поколений» слова «мир» и «война» в песне певицы Zivert были заглушены. 

В субботнем выпуске Zivert исполнила кавер на композицию «Гостей из будущего» «Все решено». Когда она дошла до строчки «Мы голосуем за мир, но снова в моде война» звук на соответствующих словах убавили. 

Ведущий программы «Битва поколений» Константин Анисимов не смог объяснить почему два слова были заглушены, и переадресовал вопрос на телеканал.

«Я не могу давать комментарии от “Муз-ТВ”. Вам нужно обратиться в пресс-службу “Муз-ТВ”, — приводит слова Анисимова издание «Подъем». 

Оригинальная песня «Все решено» была написана в 2004 году. Ее исполняла Ева Польна и пела скорее о неразделенной любви, а не о войне. 

Ни Zivert, ни Ева Польна пока не прокомментировали произошедшее.

Источник: «Подъем»

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