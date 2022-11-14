Ситуация в Херсоне, новые репрессивные поправки и взрыв в Стамбуле — главные новости минувших выходных

В центре Стамбула произошел взрыв. Власти заявили об аресте подозреваемого

На пешеходной туристической улице Истикляль в турецкой столице произошел взрыв.

Погибли шестеро, а еще 81 человек пострадал. Власти назвали случившееся терактом. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, человек, который предположительно оставил бомбу на месте взрыва, арестован.

Путин предложил лишать приобретенного гражданства за «дискредитацию» и «фейки» об армии

Соответствующую поправку к закону о гражданстве президент внес на рассмотрение Госдумы.

Согласно документу, лишать российского гражданства, полученного не по праву рождения, предполагается за нарушение статей уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за:

«дискредитацию» и «фейки» о российской армии;

призывы к сепаратизму;

участие в деятельности «нежелательных» организаций;

надругательство над государственными гербом и гимном страны;

посягательство на жизнь представителя власти;

призывы к экстремизму;

вандализм, а также ряда других.

Перед отступлением российские военные уничтожили энергосистему Херсона

Об этом в эфире «Суспільного» сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, восстановление нормального электроснабжения в городе может занять около месяца.

«Там не только графиков, там вообще нет электроэнергии. Здесь нужно смотреть на характер разрушений. Но, например, Киевская область была восстановлена через 30 дней после полной деоккупации. Поэтому, я думаю, о таких же сроках можно говорить и на освобожденной территории Херсонской области», — сказал Сахарук.

Минздрав поручил регионам запастись лекарствами на несколько месяцев вперед из-за задержек поставок импортных препаратов

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, властям регионов следует создать четырехмесячный запас жизненно необходимых препаратов. В то же время, он заверил, что задержки поставок лекарств из-за рубежа не несут серьезной угрозы российскому фармрынку.

«По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, мы не видим сегодня каких-то отказов и больших угроз, но сложности в скорости поставки, они имеют значение», — сказал Мурашко.

Мобилизованного в аннексированной ДНР школьника вернули домой

18-летнего Никиту Гладких, мобилизованного еще в марте, вернули домой, благодаря общественной кампании, организованной его матерью. Юноша 8 месяцев находился на позициях под Херсоном.

За это время ему успели выдать аттестат о школьном образовании. При этом в министерстве образования аннексированной ДНР утверждали, что Гладких вплоть до 6 июля проходил дистанционное обучение.

ЧВК Вагнера опубликовала видео казни бойца, ранее сдавшегося в плен и заявившего о переходе на сторону Украины

На видео предположительно 55-летнему Евгению Нужнину, завербованному в ЧВК в одной из российских колоний за пять лет до истечения его 28 летнего заключения, разбивают голову кувалдой.

Российские правозащитники из Gulagu.net потребовали от украинских властей объяснить, каким образом Нужнин, сдавшийся в плен украинцам в начале сентября, оказался в руках российских наемников.

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