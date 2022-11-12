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Минздрав поручил регионам запастись лекарствами из-за задержек поставок. В Красноярске некоторые жизненно важные препараты уже закончились 

16:42 • 12.11.2022

Минздрав поручил российским регионам запастись лекарствами минимум на четыре месяца. Глава ведомства Михаил Мурашко объяснил это тем, что в России наблюдаются задержки поставок зарубежных препаратов. Однако, по его словам, серьезных угроз для фармрынка пока нет.

«По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, мы не видим сегодня каких-то отказов и больших угроз, но сложности в скорости поставки, они имеют значение», — сказал Мурашко. 

В то же время представители одной из аптечных сетей в Красноярске сообщили, что в городе закончились лекарства на основе действующего вещества леводопа. Они необходимы пациентам с болезнью Паркинсона.

В аптеках говорят, что лекарства перестал привозить поставщик и в городе практически не осталось таких жизненно важных препаратов, как «Леводопа/бенсеразид», «Мадопар», «Бензиэль», «Синдопа» и других.

Источники: ТАСС, «МК в Красноярске»

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