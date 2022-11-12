Мобилизованного школьника из аннексированной ДНР вернули домой. Он восемь месяцев находился под Херсоном

В аннексированной Донецкой народной республике вернули домой 18-летнего мобилизованного Никиту Гладких. Об этом сообщает ютьюб-канал «Мы из ДНР».

«Мне вчера вечером позвонил прокурор, сказал, что корпус подписал бумагу о демобилизации сына и отправил в часть. Сейчас сын находится в Донецке, в своей части, ждет оформления документов», — рассказала мать мобилизованного Наталья Гладких.

Юношу мобилизовали на следующий день после начала российского вторжения в Украину. Аттестат об окончании школы он получил уже во время службы.

По словам его матери, в конце февраля Никиту Гладких посадили на поезд и отправили в Крым якобы для обучения. С 3 марта он перестал выходить на связь, а к концу месяца его мать узнала, что сына без подготовки отправили на позиции российской армии под Херсоном.

О демобилизации Никита Гладких узнал накануне утром. Все пережитое с 25 февраля молодой человек назвал «кошмаром».

Источник: YouTube-канал «Мы из ДНР»

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