Поддержать
Новости

Путин предложил лишать россиян приобретенного гражданства за «дискредитацию» и «фейки» об армии, а также призывы к сепаратизму и участие в «нежелательных» организациях

10:42 • 13.11.2022

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы поправку, предполагающую лишение россиян приобретенного гражданства по целому ряду причин.

Согласно документу, расширяется список преступлений, в качестве наказания за которые, будут лишать статуса гражданина Российской Федерации.

Так, в частности, речь идет о статьях Уголовного кодекса, предполагающих ответственность за:

  • «дискредитацию» и «фейки» о российской армии;
  • призывы к сепаратизму;
  • участие в деятельности «нежелательных» организаций;
  • надругательство над государственными гербом и гимном страны;
  • посягательство на жизнь представителя власти;
  • призывы к экстремизму;
  • вандализм, а также ряде других.

Лишать гражданства предполагается только тех, кто получил российский паспорт не по праву рождения, а, например, вследствие «присоединения» Россией новых территорий. 

Решение о лишении гражданства может быть принято вне зависимости от того, когда было совершено преступление. Устанавливать факт совершения преступления будет ФСБ.

Ранее «Холод» уже писал о случаях, когда получивших российских паспорт 20 и более лет назад граждан лишали его за антивоенные высказывания. Однако, в этих случаях формальной причиной становились не сами высказывания, а якобы имевшие место нарушения при получении гражданства.

Источник: РИА Новости

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»