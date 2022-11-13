Путин предложил лишать россиян приобретенного гражданства за «дискредитацию» и «фейки» об армии, а также призывы к сепаратизму и участие в «нежелательных» организациях

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы поправку, предполагающую лишение россиян приобретенного гражданства по целому ряду причин.

Согласно документу, расширяется список преступлений, в качестве наказания за которые, будут лишать статуса гражданина Российской Федерации.

Так, в частности, речь идет о статьях Уголовного кодекса, предполагающих ответственность за:

«дискредитацию» и «фейки» о российской армии;

призывы к сепаратизму;

участие в деятельности «нежелательных» организаций;

надругательство над государственными гербом и гимном страны;

посягательство на жизнь представителя власти;

призывы к экстремизму;

вандализм, а также ряде других.

Лишать гражданства предполагается только тех, кто получил российский паспорт не по праву рождения, а, например, вследствие «присоединения» Россией новых территорий.

Решение о лишении гражданства может быть принято вне зависимости от того, когда было совершено преступление. Устанавливать факт совершения преступления будет ФСБ.

Ранее «Холод» уже писал о случаях, когда получивших российских паспорт 20 и более лет назад граждан лишали его за антивоенные высказывания. Однако, в этих случаях формальной причиной становились не сами высказывания, а якобы имевшие место нарушения при получении гражданства.

Источник: РИА Новости

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.