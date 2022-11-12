Россия уничтожила энергосистему Херсона перед отступлением

Российские войска полностью уничтожили энергетическую инфраструктуру Херсона во время отступления на левый берег Днепра. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, восстановление нормального электроснабжения в городе может занять около месяца.

«Там не только графиков, там вообще нет электроэнергии. Здесь нужно смотреть на характер разрушений. Но, например, Киевская область была восстановлена через 30 дней после полной деоккупации. Поэтому, я думаю, о таких же сроках можно говорить и на освобожденной территории Херсонской области», — сказал Сахарук.

Также украинские СМИ и телеграм-каналы публикуют видео, на котором, как утверждается, показана разрушенная Херсонская телебашня.

Ранее телеканал CNN сообщил, что во время отступления российских войск из Херсона были подорваны семь мостов, в том числе на Каховской ГЭС. Видео взрыва на автомобильном мосту у Каховской ГЭС также опубликовали и российские СМИ.

В Киеве предполагают, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине 15-16 ноября во время саммита G20.

«Они очень любят примерно на такие дни провести какие-то провокации», — сказал в эфире телемарафона представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

В то же время оккупационные власти региона назначили временной столицей Херсонской области город Геническ, который расположен на берегу Азовского моря. Это произошло после того, как 11 ноября Минобороны Украины объявило о возвращении Херсона под свой контроль.

Источники: «Суспiльне новини», РИА «Новости», «Политика Страны», CNN

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