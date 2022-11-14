Синеволосая певица Мэйби Бэйби поет про первую любовь и секс, юбку в клетку и губы, которые пахнут малиной, — и называет все это кьют-рэпом. Ее коллега Дора придумала жанр кьют-рок для песен примерно о том же, но под гитару. Между тем в последние пару лет обеих артисток полюбили цитировать в националистических каналах и пабликах — а Мэйби Бэйби теперь, похоже, всерьез зовут выступать для бойцов ЧВК «Вагнер». «Холод» попробовал исследовать и описать этот причудливый культурно-политический кульбит.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» записали видео с просьбой к Мэйби Бэйби выступить на фронте. Подобное происходит не первый раз

«Нашим бойцам — они так же живые люди — им очень важна поддержка из тыла, — говорит человек в камуфляже, каске и с автоматом в руках. — Есть такая исполнительница, которая пользуется большим успехом на фронте, — Мэйби Бэйби. Если она приедет сюда и выступит с концертом, все будут очень рады, благодарны. Ждем концерт Мэйби Бэйби на фронте!». Рядом с военным — двое его коллег в форме и балаклавах: они кивают и поддакивают; стоят мужчины в кустах в Отрадовке, селе в Донецкой области, где этой осенью шли тяжелые бои.

О том, что это видеообращение записано именно там, «Холоду» рассказал военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько: он опубликовал 3 ноября в своем телеграм-канале ролик с обращением к певице. По словам Кулько, записать видео его попросили сами бойцы ЧВК «Вагнер». Кулько говорит, что «вагнеровцы» вообще часто рассказывали ему о своих теплых чувствах к Мэйби Бэйби. «Ее творчество хоть и далеко от военной тематики, но, оказывается, иногда именно такие песни хочется слушать на передовой, — сообщил военкор в своем посте. — А трек “Похрюкай” здесь вообще стал хитом!». По его словам, бойцы регулярно передают ему просьбу для Мэйби Бэйби дать концерт на фронте.

Мэйби Бэйби исполняет песню «Похрюкай»

После публикации ролика, снятого Кулько, на официальном канале Мэйби Бэйби в ютубе отключили комментарии под песнями «Похрюкай» и «Суперпоросенок». Раньше там можно было увидеть десятки отзывов, которые якобы написали русские националисты и сторонники войны с Украиной. Типичные комментарии выглядели так: «Спасибо за трек от всех русских националистов», «Песни военных лет», «Парни с передовой просили передать сердечную благодарность за твою музыку», «Предлагаю создать петицию о признании этой песни оф. гимном СВО!!!» — и прочее в этом же духе. В правопатриотических пабликах, форумах, тиктоках и телеграм-каналах сюжет о любви российских военных и наемников к кьют-рэпу и другой подростковой музыке пользуется популярностью уже много месяцев.

Изначально Мэйби Бэйби была вокалисткой группы «Френдзона». Ее запрещали из-за того, что они пели про секс для школьников

Мэйби Бэйби — это творческий псевдоним уроженки белорусской Жабинки Виктории Лысюк. Окончив школу, она переехала в Петербург, чтобы учиться на инженера высокоскоростного транспорта, и познакомилась там с рэпером Владимиром Галатом, постоянным участником баттлов Versus. Лысюк появляется в массовке в нескольких рэп-клипах Галата.

Галат участвовал в Versus неоднократно, но не был большой звездой. Вскоре он сменил творческую стратегию и придумал группу «Френдзона», которая исполняла нарочито инфантильную подростковую поп-музыку. Вокалисткой группы стала Виктория Лысюк, которая взяла себе сценическое имя Мэйби Бэйби: такие были у всех участников ансамбля — сам Галат выступал в костюме крокодила и называл себя Кроки Боем.

Если хип-хоп-записи Галата не пользовались широкой популярностью, то с «Френдзоной» он попал в точку: подростки со всей России начали слушать группу и ходить на ее концерты. Заметило ее и государство: когда «Френдзона» в 2018 году поехала в тур, силовики сорвали несколько концертов — а прокуратура нашла в текстах «Френдзоны» ругательства, пропаганду «нетрадиционных сексуальных связей», суицида и психоактивных веществ. После этого «Френдзона» вырезала из песен «опасные» слова и получила заключение от аккредитованной Роскомнадзором организации о том, что почти все песни безопасны для детей старше 12 лет.

«Бойчик» — первый хит «Френдзоны»: сейчас у клипа больше 25 миллионов просмотров

Персонаж Мэйби Бэйби — это высокомерная школьница, «королева класса», нимфетка и тусовщица, которая нравится мальчикам (и девочкам — об этом песня «Бутылочка», одна из тех, которая не понравилась прокуратуре). Создавая ее, певица вдохновлялась аниме и кей-попом: ярко-синие волосы, короткие юбки, гольфы, большие глаза, высокий капризный голос, японские слова в песнях. Помимо этого, Мэйби (и сама Лысюк) — бисексуалка, о чем упоминается, например, в той же «Бутылочке» или песне «Ахегао».

Мэйби Бэйби стала лицом «Френдзоны» — она пела дуэтом с Аленой Швец, Екатериной Иванчиковой из группы IOWA и группой «Хлеб», а позже конфликтовала с рэпершей Инстасамкой. Когда в апреле 2022 года «Френдзона» распалась, певица продолжила карьеру уже сольно — продюсирует ее и пишет ей песни все тот же Галат. В первом альбоме «Мэйбилэнд» сексуализации стало еще больше: например, здесь есть песня «Братик», эксплуатирующая жанр порно со сводной сестрой, а также песня про влечение взрослого мужчины к школьнице со словами «тебе пофиг на закон».

На этом же альбоме вышли песни «Похрюкай» и «Суперпоросенок».

Мэйби Бэйби и ее коллега Дора стали любимцами правых и Z-патриотов из-за мемов. Это начиналось как шутка, но сейчас, возможно, уже не совсем шутка

В 2014 году среди интернет-пользователей, поддерживающих оккупацию Украины, стало популярно слово «свинорез» — некое оружие для убийства украинцев, которых в этой среде принято сравнивать со свиньями. После начала полномасштабного вторжения 2022 года этот мем актуализировался снова — он часто появляется в сообщениях сторонников войны на анонимном форуме «Двач» и в телеграм-каналах. На ютубе есть клип под названием «Свинорез — ЧВК Вагнер» — своего рода гимн российских добровольцев из частной военной компании. Словосочетание «хрюкающий подсвинок» появилось в одном постов замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Мэйби Бэйби и ее коллега Дора — ее тоже продюсирует Галат, и именно она придумала термин «кьют-рок» — тоже часто упоминаются на «Дваче». Пользователи спорят, кто из них лучше, пишут о них порнорассказы и так или иначе сводят их песни с правой идеологией: например, существует умеренно популярный мэшап из хита Доры «Осень пьяная» и музыки российско-украинской ультраправой группы «М8Л8ТX».

«Да, Дора и Мэйби Бэйби давно форсятся в пабликах для “ироничных” правых как иконы правого движения, — рассказывает журналист Николай Редькин, ведущий ютуб-шоу “Вписка” и автор телеграм-канала “Сломанные пляски”. — Это началось с “Двача”, где сначала их просто объективировали, а потом стали привязывать к правому движу. Мне кажется, это просто абсурдный прикол — что может быть нелепее? Но мем рос. На концертах Доры стали кричать “Русские, вперед!”. Она относилась к этому сдержанно, но с началом войны начала говорить, что, если они не прекратят, то уйдет со сцены». Еще до войны Дора на концертах недоумевала, «почему у нас на концерте такие флаги».

Примерно так выглядят правые мемы с Мэйби Бэйби и Дорой. Многие из них плохо понятны без контекста (например, Марк Аврелий в руках Доры отсылает к тому, что сторонники национализма якобы любят философов-стоиков)

Похожая история произошла с американской певицей Тессой Вайолет, которую объявили иконой русского националистического движения, несмотря на то, что она не поддерживала правые взгляды и никогда не была в России. Ее начали ассоциировать с кричалкой «Русские, вперед» после того, как она появилась в клипе в свитшоте с русским словом «Мишка», еще одна причина — ее черно-желтые волосы, которые напомнили кому-то цвета имперского флага. Когда Вайолет доехала до России, зрители на ее концерте кричали «Русские, вперед!» и махали флагами — российским триколором и «имперкой».

«Тут еще можно провести параллель с песней Максим “Знаешь ли ты”, которую по приколу спели в баре, а потом она завирусилась среди футбольных фанатов, а в итоге стала их гимном: Максим пела эту песню на стадионе — рассуждает Редькин, — Думаю, с Дорой и Мэйби развивалось по тому же сценарию: сначала было иронично, а потом мемы увидели “настоящие” правые и бойцы ЧВК, которые иронию не считали. К тому же примерно год форсится мем, что это музыка для работяг — под каждым роликом Мэйби Бэйби можно увидеть комментарии про это».

Это действительно так. Вот один из примеров таких комментариев: «Я — простой арматурщик цеха ЖБИ-2 города Калининграда, решил включить твой прекрасный трек бригадиру. В итоге слушаем всем заводом, приехал директор, слушает вместе с нами, всем выписал премию и сказал что будем работать и в ночную смену. Все сразу приободрились и у всех загорелись глаза» (орфография и пунктуация оригинала сохранена).

«Холод» обратился с вопросами в бот анонимного канала о ЧВК «Войны гипербореи Z», где неоднократно появлялись посты о Мэйби Бэйби. С корреспондентом связался человек, который представился администратором «нескольких милитари-каналов и чатов» (уточнять, каких именно, он отказался), а также «контрактором ЧВК “Дивергент”». Подтвердить эту информацию «Холоду» не удалось, однако в нескольких телеграм-каналах действительно можно найти посты, предлагающие заключить контракт с ЧВК «Дивергент» и поддержать его бойцов.

Собеседник «Холода» сообщил, что Мэйби Бэйби и Дора «котировались в милитари-сообществе» еще до войны. «Чтобы вы понимали, до СВО у нас было свое уютное, ламповое пространство, со своими мемами и форсами, — продолжает он. — Но с началом операции много людей, которые даже не знали о существовании телеги и милитари-каналов на ней, полезли во все тяжкие и просто охуели. Какие-то девочки-кьют-рокерши, аниме, коловраты, гомосексуальные шутки в среде наемников и военнослужащих». По его словам, «Мэйби Бэйби и Дора — это новый наемнический вайб, свежая кровь нашего поколения, рожденного в святые 1990-е. Старым воинам нравятся Deep Purple со своей нетленочкой “Солдат удачи” (“Soldier of Fortune” — Прим. “Холода”), а мне и моим товарищам — песня Жанульки “Ты похож на кота”». Проверить эти утверждения не представляется возможным.

В новых песнях Мэйби Бэйби увидели прямые отсылки к военным мемам. Сейчас певица едет в тур по России

На вопрос, как Мэйби Бэйби относится «к мужикам, которые на заводе включают твои треки», она ответила так: «На самом деле я пишу песни только ради них. Чтобы страна крепко стояла на ногах, хочется поддерживать этих мужчин. Ладно, это я так, кекаю. Ну что сказать… Очень приятно, что мужское население интересуется моей музыкой все больше и больше. Мне кажется, мои песни больше для девчонок, но я рада видеть на концертах много парней, потому что они слэмятся, и это здорово. Очень хорошо к этому отношусь, респект».

Из-за того, что в патриотических социальных медиа манифестировать любовь к Мэйби Бэйби начали еще до выхода «Мэйбиленда», песни «Похрюкай» и «Суперпоросенок» вызвали среди сторонников войны особый резонанс. Издевательское предложение «похрюкать», обращенное к герою песни, строчки «у меня есть план на лето — лететь в небо как ракета», а также неоднократные упоминания свиней и разного оружия связали с риторикой вокруг «свинореза» — и прочитали как поддержку действий российских военных в Украине. В правом телеграм-канале Local Crew даже опубликованы карточки, которые «доказывают», что как минимум половина песен на «Мэйбиленде» посвящены войне.

«[На альбоме] есть песни, которые мы написали еще три года назад», — говорила Мэйби в одном из последних интервью, но не уточнила, какие именно. На вопросы «Холода» Виктория Лысюк и Владимир Галат не ответили. Ролик военкора Первого канала, в котором «вагнеровцы» просят музыкантов приехать на фронт, они публично не прокомментировали. Как и войну в Украине — в отличие от Доры, которая выступила против (сейчас эти твиты удалены) и перенесла выход альбома, сославшись на его неуместность. Когда альбом все-таки вышел, его презентацию в Москве сорвали.

13 ноября с концерта в Петербурге начался первый сольный тур Мэйби Бэйби по России. На песне «Суперпоросенок» зрители устроили мошпит.