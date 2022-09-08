Скидки на ЖКХ, место в вузе для ребенка и освобождение из тюрьмы

К осени 2022 года контрактников для войны в Украине стали набирать на больших предприятиях, в тюрьмах и даже в психоневрологических диспансерах. Кроме зарплаты, потенциальным солдатам нередко предлагают и другие бонусы. «Холод» рассказывает, что обещает власть россиянам за участие в военных действиях.

Работникам железной дороги — сохранение рабочего места (но не зарплаты)

Российской железной дороге поручили найти 10 тысяч добровольцев на шестимесячный контракт среди своих сотрудников: Владимир Путин якобы установил квоты для больших компаний по направлению работников на войну. Это следует из документа, опубликованного руководителем правозащитной организации «Школа призывника» Алексеем Табаловым. Правозащитник получил документ от источника с Восточно-Сибирской железной дороги

За участие в военных действиях железная дорога обещает отпуск на шесть месяцев контракта без сохранения заработной платы, две единовременные выплаты по 200 тысяч рублей (от РЖД и Минобороны) и новую зарплату — до 300 тысяч рублей в месяц. К ней предлагаются и другие денежные бонусы, которые доходят до 180 тысяч рублей.

Кроме этого, когда контракт закончится, сотрудник получит удостоверение ветерана боевых действий, которое дает возможность получить дополнительные льготы (о них «Холод» еще расскажет дальше).

Родителям — простое поступление в вуз для их детей

Детей военнослужащих и других силовиков, участвовавших в войне, с этого года принимают в вузы по специальным квотам. Если родитель ребенка ранен или погиб, учиться возьмут без экзаменов; если родитель не пострадал, то зачислят по результатам экзаменов. При этом, как пишет «Коммерсант», для поступления в один из университетов Нижнего Новгорода ребенок участника войны может пересдать ЕГЭ, если его результат не устроил.

Также для детей военнослужащих с мая 2022 года выделено 10% от общего числа бюджетных мест.

Кроме этого, и детей раненых, и детей погибших в Украине будут без вступительных испытаний принимать в кадетские корпуса и в некоторые военные училища (президентское, суворовское и нахимовское).

Заключенным — снятие судимости, подсудимым в СИЗО — приостановка уголовного дела

За участие в военных действиях в Украине заключенным в колониях предлагают месячные выплаты и единоразовую премию (их размер зависит от колонии), а также пять миллионов рублей родственникам в случае гибели заключенного. Если осужденный получит тяжелое ранение и ему придется вернуться домой — обещают снять судимость и выплатить компенсацию. Снять судимость обещают также, если заключенный отработает на войне шесть месяцев.

Подсудимым в СИЗО также предлагают приостановку в расследовании уголовного дела, если они отправятся на войну. Правда, по возвращении с боевых действий дело возобновляется. Известно как минимум об одном таком случае в Подмосковье.

Врачам и другим работникам в зоне военных действий — скидки на оплату «коммуналки», отмена налога на недвижимость и ежемесячная выплата

Раньше получить статус «Ветерана военных действий» могли военнослужащие, а гражданские специалисты — только при ранении или получении государственной награды. В 2022 году Путин подписал законы, которые позволили претендовать на статус ветерана всем гражданским. Теперь пограничники, врачи, сотрудники ремонтных бригад, участвующие в войне с Украиной, могут рассчитывать на льготы. Среди них, например, скидка 50% на коммунальные услуги и дополнительные 35 дней отпуска (но без сохранения зарплаты).

Нажмите, чтобы увидеть больше льгот — Компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%.

— Отмена налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льгота предоставляется только на одну квартиру, один дом и один гараж.

— Отмена налога на земельный участок до шести соток (при превышении этой площади налог на землю все же придется платить).

— Дополнительные 35 дней к отпуску, но без сохранения заработной платы.

— Возможность учиться за счет работодателя.

— Ежемесячная выплата 3481,85 рубля, а для инвалидов войны – 6328,41 рубля (и это до конца жизни).

— Путевка в санаторий и льготный проезд в общественном транспорте, а также лекарства.

Существуют не только общефедеральные, но и региональные льготы для ветеранов боевых действий. Например, в Нижнем Новгороде предоставляют бесплатный проезд во всех видах городского и пригородного транспорта, в Удмуртии делают скидку на оплату госпошлин или даже компенсируют эти затраты полностью, а в Ставрополье детям ветеранов боевых действий будут выплачивать по 10 тысяч рублей перед началом учебного года на покупку школьной формы и канцелярских принадлежностей.

Всем участникам войны в Украине — бесплатная земля (но пока это только планы)

Министерство обороны разработало проект указа президента, согласно которому военнослужащим, отличившимся во время службы, и ветеранам боевых действий предлагается выдавать бесплатные земельные участки в Московской области и Крыму. Так как участники войны в Украине автоматически получают статус ветерана боевых действий, все они смогут претендовать на такую награду в случае подписания указа. Законопроект уже опубликован на Федеральном портале правовых документов, но пока не подписан Владимиром Путиным.