Власти Тувы за каждого мобилизованного мужчину выдают по живому барану

Администрации муниципальных районов республики будут выдавать семьям резервистов живых баранов и уголь. Такое поручение дал глава Тувы Владислав Ховалыг.

Также семьи мобилизованных должны получить по 50 килограммов муки и по два мешка картофеля. А вот капусту будут выдавать только «по мере необходимости». Оплачивать перевозку продуктов будут муниципальные бюджеты.

«Совместными усилиями власти и активных жителей родные и близкие военнослужащих и они сами должны почувствовать, что не останутся наедине с житейскими проблемами», — отмечается на официальном республиканском портале.

В пресс-службе Республики Тува сообщили, что первый 91 баран уже поступил семьям. Распределение мелкого рогатого скота должны завершить до конца этой недели. При этом власти не называют общее число мобилизованных мужчин.

Источник: Официальный портал Республики Тува

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